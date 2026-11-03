Chở 42/25 hành khách, lái xe và chủ xe khách bị phạt gần 128 triệu đồng

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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc 1, Phòng 6 đã chỉ đạo Tổ CSGT số 5 tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến Hà Giang – Hà Nội, Hà Giang – Bắc Giang tại IC9 và Km6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Từ 21h30 ngày 01/11 đến 04h ngày 02/11/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 16 xe khách, phát hiện và lập biên bản xử lý 02 phương tiện với tổng số tiền phạt 132 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 01 lái xe và tước phù hiệu 01 phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm đếm số người trên xe khách (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Trong đó:

Xe khách 23B-005.17 (nhà xe Quang Giang): Chở 42/25 hành khách, vượt 17 người. Lái xe bị phạt 25,5 triệu đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 102 triệu đồng, tước phù hiệu 02 tháng. Tổng số tiền phạt là 127,5 triệu đồng.

Xe khách 23H-008.63 (xe hợp đồng): Chở 28/25 hành khách, vượt 03 người. Lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 03 triệu đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của hành khách.