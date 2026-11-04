Chủ xe bị phạt đến 12 triệu đồng do giao xe cho người làm công lái quá giờ quy định

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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang vừa xử phạt nặng lái xe và chủ phương tiện vì điều khiển xe ô tô tải quá thời gian quy định.

Trước đó, ngày 31/10/2026, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về ô tô tải biển số 51C-534.XX có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra, xác minh.

Cơ quan chức năng xác định tài xế L.T.H (SN 1982, thường trú tại An Giang) điều khiển phương tiện quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Chủ phương tiện là HTX vận tải XX đã giao xe cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế L.T.H mức phạt tiền từ 3–5 triệu đồng, đồng thời trừ 02 điểm giấy phép lái xe về hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện, lực lượng CSGT xử phạt từ 8–12 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 9 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Quy định mới nhất về thời gian lái xe Theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 15 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 quy định: Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 04 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Như vậy, theo quy định nêu trên, người lái xe không được lái xe liên tục quá 04 giờ. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, lái xe có thể lái xe liên tục hơn 4 giờ. Đồng thời, tổng thời giờ làm việc của người lái xe trong ngày và trong tuần vẫn phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động 2019.



