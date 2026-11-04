Bắc Ninh: Tóm gọn đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp trong chưa đầy 1 tháng

Ngày 4/11, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, vào ngày 2/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Quân (SN 2007, trú tại xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Trộm cắp tài sản" và Vũ Văn Đông (SN 1993, trú tại phường Trí Quả) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, Ngày 02/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, tiếp nhận tin báo của Công an phường Quế Võ về việc: khoảng 02h00’ ngày 03/9/2026, tại khu trọ ở TDP Quế Tân, phường Quế Võ, anh Hà Công Thái, sinh năm 2010, trú tại xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang bị kẻ gian trộm cắp 1 xe mô tô Honda Wave, biển kiểm soát 22FA-083.74.

Đối tượng Nguyễn Khắc Quân (SN 2007) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Công an cấp xã tổ chức rà soát camera an ninh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và tóm gọn 2 đối tượng gây án.

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Khắc Quân là kẻ trực tiếp "đá xế" và Vũ Văn Đông giữ vai trò đầu nậu, chuyên tiêu thụ các tài sản trộm cắp mà có.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Khắc Quân và Vũ Văn Đông đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận từ ngày 27/8/2026 đến ngày 23/9/2026, chúng đã cấu kết gây ra tổng cộng 14 vụ trộm cắp tài sản nhắm vào các khu trọ công nhân, người lao động.

Đối tượng Vũ Văn Đông tại cơ quan Công an.

Cụ thể, ngoài 1 vụ tại phường Quế Võ, Nguyễn Khắc Quân còn thực hiện 13 vụ trộm cắp khác gồm 6 vụ tại phường Hạp Lĩnh, 4 vụ tại phường Nam Sơn và 3 vụ tại phường Tân Chi.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Quân về tội "Trộm cắp tài sản" và Vũ Văn Đông về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ chuyên án này, Phòng Cảnh sát hình sự cũng phát đi khuyến cáo khẩn thiết đến người dân, đặc biệt là người lao động thuê trọ: Cần nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn khóa chặt cửa ra vào, cửa sổ và cổng chính kể cả ban ngày. Phương tiện xe máy phải được khóa cổ, khóa càng cẩn thận và để ở khu vực dễ quan sát. Tuyệt đối không để các tài sản nhỏ gọn, có giá trị cao như điện thoại, ví tiền ở gần cửa sổ để tránh tạo sơ hở cho kẻ gian "câu" trộm.