Tìm nhân chứng vụ phá két sắt trộm tiền công đức ở chùa Bến

Thứ ba, 21:02 03/11/2026 | Pháp luật
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GĐXH - Công an TP Hải Phòng đang tìm nhân chứng liên quan đến vụ kẻ gian đột nhập chùa Bến, phá két trộm tiền công đức.

Ngày 3/11, Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo tìm người chứng kiến và người biết việc liên quan vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Am.

Trước đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 14/6/2025, tại chùa Bến (thuộc thôn Cổ Am 5, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng), người trông coi chùa phát hiện kẻ gian đột nhập vào gian Chánh điện và nhà thờ Mẫu. Kẻ gian đã cạy phá cửa cùng két sắt đựng tiền công đức, lấy trộm tài sản.

Công an tìm nhân chứng vụ phá két sắt trộm tiền công đức ở chùa Bến - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá két sắt tại chùa Bến trộm tài sản. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là người chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc trên chủ động liên hệ phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Thông tin tiếp nhận tại cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng - hoặc trao đổi trực tiếp qua Điều tra viên Nguyễn Văn Đức, số điện thoại 0912.838.286.

Cơ quan Công an cam kết bảo đảm giữ bí mật thông tin người cung cấp theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không nhận được thông tin phản hồi, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng sẽ căn cứ các quy định của pháp luật để tiến hành giải quyết vụ việc.

Công an tìm nhân chứng vụ phá két sắt trộm tiền công đức ở chùa Bến - Ảnh 2.Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

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