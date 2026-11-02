Hà Nội: Công an xác minh vụ 16 học sinh tụ tập vác dao đuổi đánh nhau ở Phú Xuyên

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) đang khẩn trương tiến hành xác minh, lập hồ sơ giải quyết vụ việc một nhóm gồm 16 học sinh có hành vi tụ tập, mang hung khí đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Toàn bộ các đối tượng liên quan đều đang theo học tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những xích mích, mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên). Thay vì báo cáo nhà trường hay gia đình để hòa giải, hai nam sinh này đã rủ rê, lôi kéo thêm bạn bè tham gia để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ảnh hiện trường trích xuất từ video quay được.

Khoảng 16h00 chiều ngày 09/10/2026, hai nhóm với tổng cộng 16 học sinh đã kéo nhau đến khu vực đường liên thôn Phú Mỹ. Tại đây, các đối tượng liên tục có những lời lẽ khiêu khích, chửi bới, thách thức, thậm chí rút dao ra để đe dọa, đuổi đánh nhau, gây náo loạn cả một đoạn đường và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu dân cư.

Qua xác minh ban đầu, 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người và đuổi đánh nhau có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự..

Hiện, Công an xã tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng người do các trường hợp liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến, gây rối tại nhà hàng 'Quán Nhỏ' GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng vừa làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ" (số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).



