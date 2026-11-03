Bắt phạm nhân thứ 3 trốn trại giam A2 ở Khánh Hòa sau hơn 10 ngày lẩn trốn

Theo Báo Khánh Hòa Online, sau hơn 10 ngày lẩn trốn, hơn 0 giờ ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người" - đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Toàn là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Thông tin ban đầu cho biết, Lữ Văn Toàn bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm bị bắt, đối tượng không kháng cự, đã bị lực lượng chức năng khống chế nhanh chóng và đưa về xử lý theo quy định của pháp luật.

Lữ Văn Toàn khai báo với lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Ảnh: Báo Khánh Hòa online

Trước đó, vào chiều 21/10, 4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người"; Lê Văn Cường (SN 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về hai tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam" theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên, yêu cầu toàn lực lượng tập trung truy bắt.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thành công Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình.

Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Hồ Văn Tình như sau: Cao 1m68, dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

Phạm nhân Hồ Văn Tình đang lẩn trốn. Ảnh: CA tỉnh Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát thư ngỏ phát động phong trào Nhân dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị toàn thể Nhân dân:

Nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin có liên quan cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã, người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến đối tượng đang bị truy nã; hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường cần được kiểm tra, xác minh, Nhân dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc giúp sức cho đối tượng lẩn trốn. Cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các đối tượng; không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục lẩn trốn, trừ những hành vi hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và phải thực hiện việc trình báo cho cơ quan Công an ngay sau đó. Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý: Người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Trường hợp có thông tin về đối tượng đang lẩn trốn, cần ưu tiên thông báo trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền thay vì phát tán công khai.

Danh tính phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa vừa bị bắt lại GĐXH - Võ Hoàng Duy (SN 1999, thường trú tại tỉnh Gia Lai), 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trước đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.