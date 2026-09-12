Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ
GĐXH - Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, Đình Bắc tranh thủ về quê mừng tân gia căn nhà mới xây cho bố mẹ.
Ánh sáng có ý nghĩa gì đối với không gian nhà ở? Mẹo bố trí đèn phòng khách để hút tài lộc và dấu hiệu phòng khách phạm phong thủyỞ -
GĐXH - Ánh sáng đại diện cho nguồn năng lượng Dương, quyết định sự hưng thịnh và vượng khí của gia chủ. Việc sắp xếp đèn đúng cách không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn thu hút may mắn cho gia chủ.
Hiểu đúng về tục thắp hương phải cúng nước, nguồn gốc thắp hương và ý nghĩa bộ lễ nghi trên bàn thờ PhậtỞ -
GĐXH - Bên cạnh dâng nước cúng thế nào cho đúng và sau khi cúng xong có nên hạ chén nước hay không, nguồn gốc thắp hương từ đâu vẫn là thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, mỹ nhân Vbiz được thiếu gia Vĩnh Long si mê, giờ sống trong biệt phủ nghỉ dưỡng 12.000 m2Ở -
GĐXH - Mỹ nhân Việt này được chồng thiếu gia cưng chiều hết mực.
Nhà thiếu nắng nên trồng loại cây này, vị trí vàng giúp cây xanh tươi, gia chủ ngủ ngon mỗi đêmỞ -
GĐXH - Chỉ với một chút chọn lựa và sắp xếp cây cảnh từ chậu vạn niên thanh thanh lọc không khí đến những loại cây giúp cải thiện giấc ngủ, bạn hoàn toàn có thể biến góc nhà chật hẹp, u tối thành một không gian sống xanh mát, thu hút tài lộc.
Những con giáp rất may mắn trong tháng mới và việc cần làm ngay để chiêu tài, đón may mắn, tài lộcỞ -
GĐXH - Tháng mới với niềm vui chuẩn bị đón Trung thu. Tháng mới này nhiều con giáp có rất nhiều may mắn, lợi lạc, và sau đây là vài cách bắt đầu tháng mới may mắn, an yên.
Nên thắp hương thần Tài mấy lần một ngày và vì sao phải thực hiện vào sáng sớm? Đại kỵ khi cúng thần Tài khiến tài lộc cạn kiệtỞ -
GĐXH - Thắp hương thần Tài không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là cầu may mắn, tài lộc. Tham khảo bài viết này về việc nên thắp hương mấy lần một ngày, lý do vì sao khung giờ sáng sớm lại được coi là "thời điểm vàng" để dâng hương và đại kỵ khi cúng.
Đừng đặt sai kẻo mất lộc! Gà cúng nên quay ra hay vào và có được thắp hương gà mái?Ở -
GĐXH - Gà cúng là vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên vào các dịp lễ, Tết. Hãy cùng khám phá ngay cách đặt gà cúng rước tài lộc, cùng bí quyết luộc gà đẹp chuẩn nhà hàng trong bài viết này.
Nên làm và tránh điều gì mùng 1 tháng 8 âm lịch để thu hút tài lộc năm 2026Ở -
GĐXH – Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch mở đầu một tháng mới. Theo quan niệm, những việc làm ngày đầu tháng có thể ảnh hưởng đến vận khí trong tháng mới đó. Chuyên gia cho rằng, vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, mọi người nên và tránh những việc dưới đây để may mắn.
Những loại hoa mùa Thu nên dâng cúng mùng 1 tháng 8 âm lịch để ‘gọi’ phúc lộc, may mắnỞ -
GĐXH – Mùng 1 âm lịch là thời điểm bắt đầu một tháng mới. Cùng lễ vật, các loại hoa dâng cúng mùng 1 tháng 8 âm lịch cũng cần chọn kỹ lưỡng với mong muốn cầu bình an, gia đạo thuận hòa và công việc trong tháng mới được suôn sẻ.
Siêu biệt thự đẳng cấp của BTV tài chính sang chảnh bậc nhất VTVỞ -
GĐXH - Mỗi lần nữ BTV chia sẻ về căn nhà, bạn bè người thân và cư dân mạng đều dành nhiều lời khen.