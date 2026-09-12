Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ

Thứ bảy, 11:00 12/09/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, Đình Bắc tranh thủ về quê mừng tân gia căn nhà mới xây cho bố mẹ.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 1.

Tối 31/8, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc về quê tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, mừng tân gia cùng gia đình. Buổi tiệc có người thân, bạn bè và bà con hàng xóm tham dự. Ngôi sao đưa tin. Cũng trên trang này, ông Nguyễn Đình Ấp, bố Đình Bắc, cho biết gia đình đã dự định tổ chức tân gia từ trước nhưng chờ tiền đạo sinh năm 2004 hoàn thành các giải đấu để có thể trở về. Sau buổi tiệc, anh sẽ trở lại Hà Nội hội quân cùng CLB Công an Hà Nội.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 2.

Ngôi nhà được khởi công từ tháng 10/2025, xây trên khu đất sát nhà cũ của gia đình. Công trình gồm hai tầng, thiết kế hiện đại với hai màu trắng và xám chủ đạo. Nội thất đã được hoàn thiện và gia đình chuyển vào ở trước khi làm lễ tân gia.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 3.

Tại phòng khách ngôi nhà mới, gia đình dành một vị trí để lưu giữ những tấm huy chương, cúp và hình ảnh Đình Bắc trong màu áo các CLB và đội tuyển quốc gia. Những kỷ vật này ghi dấu quá trình thi đấu của tiền đạo quê Nghệ An từ những ngày đầu đến khi trở thành tuyển thủ Việt Nam.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 4.

Trong quá trình xây dựng, Đình Bắc hỗ trợ kinh phí để bố mẹ hoàn thiện căn nhà. Tháng 3, khi công trình đang thi công phần thô, anh từng đăng hình ảnh ngôi nhà trên trang cá nhân kèm dòng chữ "Báo hiếu cho bố mẹ". Năm 2024, Đình Bắc cũng mua ôtô tặng bố mẹ để di chuyển thuận lợi và an toàn.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 5.

Sau liên tục những màn thể hiện xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026, và đặc biệt mới đây là chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, Đình Bắc - nam cầu thủ sinh năm 2004 trở thành cái tên khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”. Chàng cầu thủ quê Nghệ An nhận nhiều lời khen ngợi bởi sự bản lĩnh, tự tin trên sân cỏ nhưng ngoài đời lại rất khiêm tốn, giản dị.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 6.

Trước đó, căn nhà ở quê của Đình Bắc cũng "lộ diện". Theo Phụ nữ Mới, Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái. Gia đình cơ bản, kinh tế không quá dư dả nhưng Đình Bắc vẫn được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê làm cầu thủ. Căn nhà chỉ có 1 tầng, được xây mới lại khoảng vài năm nay.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 7.

Ngôi nhà của Đình Bắc mang vẻ mộc mạc, đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ. Bên trong còn có một khoảng sân rộng.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 8.

Phòng khách khang trang, được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 9.

Trong phòng khách, bố mẹ của nam cầu thủ dành những góc đẹp nhất để trưng bày thành tích của con trai.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 10.

Những góc đặc biệt trong phòng khách đều để trưng bày huy chương, bằng khen của nam cầu thủ.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 11.

Những tấm huy chương từ khi còn nhỏ cho đến những chiếc cúp, bằng khen, hình ảnh áo đội tuyển Việt Nam,... đều được bố mẹ Đình Bắc bài trí trang trọng, đẹp mắt, thể hiện rõ sự tự hào.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 12.

Phòng khách đơn giản với bộ bàn ghế gỗ cũ nhưng luôn gọn gàng, sẵn sàng đón tiếp người thân và bạn bè sang chúc mừng mỗi khi Bắc ghi bàn. Vẻ khiêm nhường trong cách bày biện nhà cửa cũng chính là phản chiếu của lối sống không phô trương của gia đình Đình Bắc.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 13.

Áo đấu và những tấm huy chương đầu đời được treo ngay ngắn trên tường nhà, lấp lánh như những giấc mơ thành hiện thực của cậu bé nghèo xứ Nghệ.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 14.

Toàn cảnh không gian phòng khách. Bữa cơm gia đình đầm ấm với những món ăn dân dã tại quê nhà là thứ mà Đình Bắc luôn khao khát sau những chuyến thi đấu dài ngày.

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ tại Nghệ An - Ảnh 15.

Trẻ con trong xóm cũng tụ tập tại sân nhà của nam cầu thủ.

Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ - Ảnh 16.Căn nhà ở quê của MC thạo 7 thứ tiếng

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