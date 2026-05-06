Tin vui của Lan Phương
GĐXH - Lan Phương mới đây đã hạnh phúc vì thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, cô đã giành được quyền nuôi 2 con gái.
Phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy được mở tại Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội, tập trung xem xét đơn kháng cáo liên quan đến quyền nuôi hai con chung.
Tại phiên tòa, ông David Duffy đề nghị hủy bản án sơ thẩm, đồng thời yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng hai con là Lina Linh và Mia Mai.
Sau khoảng ba giờ làm việc, Hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên phán quyết trước đó. Theo đó, diễn viên Lan Phương tiếp tục là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai con. Ông David Duffy có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho các con và được đảm bảo quyền thăm nom theo quy định.
Trước đó, trên trang cá nhân, Lan Phương đã lo lắng cho phiên phúc thẩm. Cô viết: "Mai là phúc thẩm. Hy vọng sau phiên phúc thẩm, một nửa đống dây trói đang tìm cách siết mình lại sẽ bị mủn đi… rồi dần biến mất".
Diễn viên Lan Phương sau khi công khai chuyện tan vỡ, cô lại tiếp tục chia sẻ về 7 năm hôn nhân nhiều nỗi buồn. Tháng 3/2025, nữ chính "Gia đình mình vui bất thình lình" mới nhận ra mọi thứ rõ ràng. Cô kể: "Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt 7 năm qua, cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được. Nghĩ lại cảm giác đó thôi mà các dây thần kinh của tôi đã căng như dây đàn…".
Lan Phương hạnh phúc và cảm thấy nhẹ nhàng khi nộp đơn xin ly hôn. Cô viết: "Cuối tháng 5, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút".
Trước khi chia sẻ những thông tin tiêu cực về cuộc hôn nhân 7 năm của mình, Lan Phương từng chia sẻ với Gia đình&Xã hội, cô độc lập tài chính và cả 2 vợ chồng "tiền ai người đó giữ". Khi được hỏi tại sao mình không cầm tiền của chồng, nữ diễn viên trải lòng, cô muốn cảm giác khi đi ăn, được chồng trả tiền hơn là tự mình cầm tiền của chồng đi thanh toán. Theo Lan Phương, khoảnh khắc đó lãng mạn và hạnh phúc. Cô cũng tự nhận bản thân kiếm được tiền, lo được cho con cái thì sao phải giữ tiền của chồng.
Hiện tại, sau khi ly hôn chồng Tây, Lan Phương có cuộc sống độc thân bình yên bên 2 con gái. Cô tập trung cho sự nghiệp và những kế hoạch đang còn dở dang để nuôi con.
Lan Phương được khán giả truyền hình từ hơn chục năm trước biết đến với phim "Cô gái xấu xí", sau đó cô ra Bắc và nổi tiếng với nhiều phim của VFC như: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Mỗi vai diễn của cô đều được khán giả đón nhận và yêu mến. Chính vì vậy hiện tại, Lan Phương trở thành gương mặt hot của "vũ trụ" VFC.
