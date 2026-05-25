Hậu ly hôn chồng Tây, cuộc sống của 3 mẹ con Lan Phương ra sao?

Thứ hai, 13:27 25/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Lan Phương thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân niềm vui bên hai con gái xinh xắn. Cô cho biết cuộc sống hậu ly hôn đang dần ổn định và nhẹ nhõm hơn.

Lan Phương trước khi ly hôn chồng Tây, cô từng chia sẻ bị mất ngủ hàng đêm và mắc hội chứng trầm cảm lo âu kéo dài. Có những đêm Lan Phương chỉ ngủ được vài tiếng nhưng ban ngày vẫn tất bật lo cho con cái cùng công việc riêng. Nói về những mệt mỏi trong hôn nhân, Lan Phương viết: "Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt 7 năm qua, cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được. Nghĩ lại cảm giác đó thôi mà các dây thần kinh của tôi đã căng như dây đàn…".

Điều khiên cô nặng lòng nhất chính là những mâu thuẫn của cô và chồng cũ trong lúc chưa ly hôn đã ảnh hưởng đến con gái. Chính điều đó, khiến Lan Phương quyết định ly thân và rồi ly hôn, giành quyền nuôi 2 con gái.

Từ khi ly hôn, Lan Phương có cuộc sống ổn định hơn trước. Cô giành được quyền nuôi con gái và hạnh phúc với những "thành tựu" nhỏ sau ly hôn chồng Tây.

Lan Phương cho biết cô đã ngủ được nhiều hơn, ăn uống tốt hơn và đặc biệt các con không phải chứng kiến những phút giây tranh cãi của bố mẹ.

Lan Phương tận hưởng cuộc sống làm mẹ, quyết định được mọi việc của cá nhân và con gái. Mới đây, cô có phim đạt doanh thu 200 tỷ đồng "Phí phông". Vai diễn của cô nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Lan Phương hóa trang để vào phim "Phí Phông" - phim đang có doanh thu đứng đầu phim chiếu hè 2026.

Trong cuộc sống đời thực, Lan Phương luôn duy trì hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Cô thường xuất hiện với năng lượng tươi tắn trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian cho bản thân hơn như đọc sách, tập luyện và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất sau đổ vỡ là giữ được sự bình yên để con cái lớn lên trong môi trường tích cực.

Dù thất bại trong hôn nhân nhưng Lan Phương giữ một tinh thần lạc quan và vẫn tin vào tình yêu. Cô vẫn sẻ mở lòng nếu gặp được nhân duyên tốt.

Hiện tại, Lan Phương ưu tiên sự ổn định và hạnh phúc giản dị thay vì chạy theo những điều hào nhoáng. Cô cho biết bản thân muốn sống chậm để tận hưởng và dành điều tốt đẹp nhất cho con cũng như cho chính mình.

Lan Phương được khán giả truyền hình từ hơn chục năm trước biết đến với phim "Cô gái xấu xí", sau đó cô ra Bắc và nổi tiếng với nhiều phim của VFC như: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Mỗi vai diễn của cô đều được khán giả đón nhận và yêu mến. Chính vì vậy hiện tại, Lan Phương trở thành gương mặt hot của "vũ trụ" VFC.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
