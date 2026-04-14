Tuổi già tự do của cụ bà lương hưu 7 triệu: Không ở với con vẫn hạnh phúc mỗi ngày
GĐXH - Bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những năm tháng tuổi già và lựa chọn cuộc sống độc lập thay vì phụ thuộc vào con cái.
Bước vào tuổi già, nhiều người lo lắng về chuyện tài chính, sức khỏe và nỗi cô đơn khi không sống gần con cái. Thế nhưng, bà Dương (73 tuổi, ở Kiến Dương, Trung Quốc), với mức lương hưu khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng vẫn lựa chọn cuộc sống độc lập, chủ động tận hưởng từng ngày.
Trước khi nghỉ hưu, bà làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại, bà nhận lương hưu khoảng 2.000 NDT mỗi tháng (tương đương 7,7 triệu đồng). Ngoài ra, bà còn có khoản tiết kiệm khoảng 200.000 NDT.
Với nguồn tài chính này, bà cho biết cuộc sống của mình khá thoải mái, không phải lo lắng nhiều về chi tiêu thường ngày.
Bà có một người con trai 35 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm đang sinh sống tại Singapore.
Vì con bận rộn với công việc và gia đình riêng nên hai mẹ con chủ yếu liên lạc qua các cuộc gọi video. Bà cho rằng như vậy đã đủ để cảm thấy vui vẻ, không cần phải phụ thuộc vào con cái.
Dù con trai nhiều lần mời sang Singapore sống cùng, bà Dương vẫn từ chối. Theo bà, giữa các thế hệ luôn tồn tại khoảng cách nhất định.
Thay vì sống chung, bà chọn cách duy trì cuộc sống riêng với những niềm vui giản dị. Bà thường hẹn bạn bè chơi mạt chược, đi siêu thị, uống trà và trò chuyện.
Nhịp sống bình dị ấy khiến nhiều người xung quanh thậm chí còn cảm thấy ghen tị.
Tận hưởng tuổi già bằng cách chấp nhận sự cô đơn
Theo bà Dương, muốn sống hạnh phúc khi về già, trước tiên phải học cách tận hưởng sự cô đơn.
Bà hiểu rõ khoảng cách thế hệ nên không cố gắng sống chung với con. Thay vào đó, bà chủ động tạo ra những niềm vui riêng.
Du lịch là một trong những sở thích lớn nhất của bà. Sau khi đi gần hết các tỉnh trong nước, bà bắt đầu khám phá các quốc gia lân cận.
Mỗi chuyến đi, bà đều chủ động trò chuyện với người dân địa phương hoặc những người đồng hành.
Những cuộc gặp gỡ ấy mang lại cho bà nhiều trải nghiệm mới mẻ và giúp mở rộng mối quan hệ.
Bà cho biết sau mỗi chuyến đi, bà càng nhận ra mình hoàn toàn có thể sống độc lập.
Cô đơn không còn là điều đáng sợ mà trở thành khoảng thời gian để suy ngẫm, khám phá và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Mỗi ngày của bà đều được lấp đầy bằng những hoạt động nhẹ nhàng. Khi không đi du lịch, bà tham gia lớp học khiêu vũ, gặp gỡ bạn bè hoặc đi uống trà.
Những niềm vui nhỏ bé ấy giúp bà luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Lập kế hoạch rõ ràng cho những năm cuối đời
Không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện tại, bà Dương còn chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho tuổi già.
Bà tính toán chi tiêu hợp lý để đảm bảo khoản tiết kiệm đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Quan điểm của bà về tiền bạc rất đơn giản, chỉ cần đủ, không cần quá nhiều, bởi tham vọng quá lớn dễ mang lại áp lực không cần thiết.
Bà cũng thẳng thắn chia sẻ rằng nếu mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, bà sẽ không điều trị bằng mọi giá.
Bà không muốn những năm cuối đời phải chịu đau đớn kéo dài hoặc trở thành gánh nặng tài chính cho con cái.
Một quyết định khác của bà là sẽ vào viện dưỡng lão khi tuổi cao hơn. Theo bà, đây không phải lựa chọn dành cho người cô đơn, mà là cách để sống chủ động.
Tại đó, bà có thể gặp gỡ những người cùng độ tuổi, tham gia hoạt động tập thể và chia sẻ câu chuyện cuộc đời.
Bà tin rằng viện dưỡng lão trong tương lai sẽ ngày càng hiện đại và trở thành nơi an dưỡng lý tưởng. Đó sẽ là "ngôi nhà thứ hai", giúp bà tiếp tục tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách nhẹ nhàng, tự tại.
Dù ở hiện tại hay tương lai, bà Dương luôn trân trọng những gì mình đang có. Từ cuộc gọi của con trai, những buổi gặp gỡ bạn bè đến cả khoảng thời gian ở một mình, tất cả đều trở thành nguồn hạnh phúc giản dị giúp bà sống an nhiên trong những năm tháng về sau.
