Tuổi già tự do của cụ bà lương hưu 7 triệu: Không ở với con vẫn hạnh phúc mỗi ngày

Thứ ba, 07:16 14/04/2026 | Gia đình
Như Ca (t/h)
Như Ca (t/h)
GĐXH - Bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những năm tháng tuổi già và lựa chọn cuộc sống độc lập thay vì phụ thuộc vào con cái.

Bước vào tuổi già, nhiều người lo lắng về chuyện tài chính, sức khỏe và nỗi cô đơn khi không sống gần con cái. Thế nhưng, bà Dương (73 tuổi, ở Kiến Dương, Trung Quốc), với mức lương hưu khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng vẫn lựa chọn cuộc sống độc lập, chủ động tận hưởng từng ngày.

Trước khi nghỉ hưu, bà làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại, bà nhận lương hưu khoảng 2.000 NDT mỗi tháng (tương đương 7,7 triệu đồng). Ngoài ra, bà còn có khoản tiết kiệm khoảng 200.000 NDT. 

Với nguồn tài chính này, bà cho biết cuộc sống của mình khá thoải mái, không phải lo lắng nhiều về chi tiêu thường ngày.

Bà có một người con trai 35 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm đang sinh sống tại Singapore. 

Vì con bận rộn với công việc và gia đình riêng nên hai mẹ con chủ yếu liên lạc qua các cuộc gọi video. Bà cho rằng như vậy đã đủ để cảm thấy vui vẻ, không cần phải phụ thuộc vào con cái.

Dù con trai nhiều lần mời sang Singapore sống cùng, bà Dương vẫn từ chối. Theo bà, giữa các thế hệ luôn tồn tại khoảng cách nhất định. 

Thay vì sống chung, bà chọn cách duy trì cuộc sống riêng với những niềm vui giản dị. Bà thường hẹn bạn bè chơi mạt chược, đi siêu thị, uống trà và trò chuyện. 

Nhịp sống bình dị ấy khiến nhiều người xung quanh thậm chí còn cảm thấy ghen tị.

Tuổi già tự do của cụ bà lương hưu 7 triệu: Không ở với con vẫn hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 1.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện tại, bà Dương còn chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho tuổi già. Ảnh minh họa

Tận hưởng tuổi già bằng cách chấp nhận sự cô đơn

Theo bà Dương, muốn sống hạnh phúc khi về già, trước tiên phải học cách tận hưởng sự cô đơn. 

Bà hiểu rõ khoảng cách thế hệ nên không cố gắng sống chung với con. Thay vào đó, bà chủ động tạo ra những niềm vui riêng.

Du lịch là một trong những sở thích lớn nhất của bà. Sau khi đi gần hết các tỉnh trong nước, bà bắt đầu khám phá các quốc gia lân cận. 

Mỗi chuyến đi, bà đều chủ động trò chuyện với người dân địa phương hoặc những người đồng hành. 

Những cuộc gặp gỡ ấy mang lại cho bà nhiều trải nghiệm mới mẻ và giúp mở rộng mối quan hệ.

Bà cho biết sau mỗi chuyến đi, bà càng nhận ra mình hoàn toàn có thể sống độc lập. 

Cô đơn không còn là điều đáng sợ mà trở thành khoảng thời gian để suy ngẫm, khám phá và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Mỗi ngày của bà đều được lấp đầy bằng những hoạt động nhẹ nhàng. Khi không đi du lịch, bà tham gia lớp học khiêu vũ, gặp gỡ bạn bè hoặc đi uống trà. 

Những niềm vui nhỏ bé ấy giúp bà luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Lập kế hoạch rõ ràng cho những năm cuối đời

Không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện tại, bà Dương còn chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho tuổi già. 

Bà tính toán chi tiêu hợp lý để đảm bảo khoản tiết kiệm đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. 

Quan điểm của bà về tiền bạc rất đơn giản, chỉ cần đủ, không cần quá nhiều, bởi tham vọng quá lớn dễ mang lại áp lực không cần thiết.

Bà cũng thẳng thắn chia sẻ rằng nếu mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, bà sẽ không điều trị bằng mọi giá. 

Bà không muốn những năm cuối đời phải chịu đau đớn kéo dài hoặc trở thành gánh nặng tài chính cho con cái.

Một quyết định khác của bà là sẽ vào viện dưỡng lão khi tuổi cao hơn. Theo bà, đây không phải lựa chọn dành cho người cô đơn, mà là cách để sống chủ động. 

Tại đó, bà có thể gặp gỡ những người cùng độ tuổi, tham gia hoạt động tập thể và chia sẻ câu chuyện cuộc đời.

Bà tin rằng viện dưỡng lão trong tương lai sẽ ngày càng hiện đại và trở thành nơi an dưỡng lý tưởng. Đó sẽ là "ngôi nhà thứ hai", giúp bà tiếp tục tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách nhẹ nhàng, tự tại.

Dù ở hiện tại hay tương lai, bà Dương luôn trân trọng những gì mình đang có. Từ cuộc gọi của con trai, những buổi gặp gỡ bạn bè đến cả khoảng thời gian ở một mình, tất cả đều trở thành nguồn hạnh phúc giản dị giúp bà sống an nhiên trong những năm tháng về sau.

Vợ mất, con cái làm ăn xa, cụ ông tiết lộ 3 điều giúp bản thân có tuổi già hạnh phúc khiến cả làng ghen tỵVợ mất, con cái làm ăn xa, cụ ông tiết lộ 3 điều giúp bản thân có tuổi già hạnh phúc khiến cả làng ghen tỵ

GĐXH - Người bạn đời đã ra đi, con cái làm ăn xa, nhưng cuộc sống tuổi già của ông Vương vẫn vui vẻ, tự do và thoải mái khiến nhiều người trong làng phải ngưỡng mộ.

4 cung hoàng đạo 'mặc kệ đời', không tranh giành nhưng tiền bạc vẫn tự tìm đến

Sếp và bạn thân nhờ vả cùng 1 việc, người EQ cao xử lý khéo léo không làm mất lòng ai

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Vì sao có gia đình hưng thịnh từ đời này sang đời khác? Bí quyết nằm ở 6 chữ này

GĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại nhìn qua có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng thực tế đều tuân theo những quy luật nhân quả sâu sắc.

Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhu cầu có một người bầu bạn, sẻ chia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đừng vội nghỉ việc: 5 dấu hiệu này cho thấy bạn sắp được trao cơ hội lớn

GĐXH - Nếu bạn đang thấy công việc dạo này nặng hơn, khó hơn và không còn “dễ thở” như trước, đừng vội lo. Đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.

Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời 'nhẹ gánh'

GĐXH - Bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhõm, bà cho biết đã thực hiện 3 quyết định quan trọng từ độ tuổi 20–30, giúp cuộc sống về già trở nên an yên và trọn vẹn.

Cãi nhau như cơm bữa nhưng 3 cặp đôi con giáp này lại 'trúng lộc' đường con cái, sinh ra toàn 'rồng phượng'

GĐXH - Không ít cặp đôi con giáp tuy thường xuyên bất đồng quan điểm nhưng lại được hưởng phúc lộc từ con cái khi những đứa trẻ sinh ra đều thông minh và thành đạt.

Nhiều người không biết: Khi sắp gặp may, cuộc sống sẽ có 3 dấu hiệu này

GĐXH - Không phải ai cũng nhận ra thời điểm vận xui bắt đầu kết thúc. Nếu gần đây bạn thấy tâm trạng nhẹ hơn, cuộc sống bớt áp lực và xuất hiện những thay đổi nhỏ tích cực, rất có thể may mắn đang âm thầm tìm đến.

Về già, nơi tốt nhất không phải nhà con cái hay viện dưỡng lão mà là 3 nơi này

GĐXH - Nhiều người cho rằng, về già sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng tìm được sự bình yên trong những nơi ấy.

Vận may từ đâu đến?: 5 chiêu giúp bạn 'đổi đời'

GĐXH - Cái gọi là “đại vận” – thời kỳ may mắn, hanh thông – không phải thứ chờ đợi mà có. Vận may thực chất là phần thưởng tất yếu dành cho những ai dám bước ra khỏi lối mòn, kiên trì điều chỉnh bản thân từng ngày.

Những cung hoàng đạo đặt công việc lên trên tình yêu: Yêu họ là dễ… cô đơn

GĐXH - Giữa guồng quay "cơm áo gạo tiền", có những cung hoàng đạo sẵn sàng tạm gác tình yêu để dồn toàn lực cho công việc.

Người đàn ông cưới mẹ 6 con bất chấp phản đối, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Từ một lần thử dùng app "cho biết", cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Về già, nơi tốt nhất không phải nhà con cái hay viện dưỡng lão mà là 3 nơi này

GĐXH - Nhiều người cho rằng, về già sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng tìm được sự bình yên trong những nơi ấy.

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nhà có 1 trong 4 cặp đôi con giáp này: Tiền bạc kéo đến, giàu sang 3 đời

Càng yêu càng đau: 3 cặp cung hoàng đạo ở bên nhau là tổn thương

Vợ mất, con cái làm ăn xa, cụ ông tiết lộ 3 điều giúp bản thân có tuổi già hạnh phúc khiến cả làng ghen tỵ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

