Tuổi ngoài 40, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có hành trình làm bố đơn thân kiên cường và đầy yêu thương

Không chỉ được biết đến là tác giả của những ca khúc chạm đến trái tim hàng triệu người, Nguyễn Văn Chung còn khiến công chúng xúc động bởi câu chuyện đời thực – hành trình làm bố đơn thân đầy thử thách nhưng cũng đong đầy tình yêu thương. Phía sau những giai điệu nhẹ nhàng là một người cha kiên cường, âm thầm viết nên "bản nhạc cuộc đời" bằng chính trải nghiệm của mình.

Trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" được phát sóng vào tháng 6/2025 trên VTV3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về câu chuyện của mình một cách dung dị, mộc mạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lựa chọn làm cha đơn thân sau ly hôn

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Văn Chung là cái tên gắn liền với những bản hit về gia đình và tình yêu. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của anh lại không ít lần trải qua sóng gió. Sau đổ vỡ hôn nhân, anh đưa ra một quyết định không dễ dàng: trở thành người trực tiếp nuôi dạy con.

Đó không chỉ là một lựa chọn mang tính trách nhiệm, mà còn là bước ngoặt lớn thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh. Từ một nhạc sĩ quen với lịch trình sáng tác, biểu diễn linh hoạt, Nguyễn Văn Chung phải học cách sống kỷ luật hơn, ổn định hơn để đảm bảo cho con một môi trường tốt nhất.

Làm bố đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt với một người đàn ông. Nguyễn Văn Chung từng thừa nhận rằng anh đã trải qua những ngày đầu đầy bối rối và áp lực.

Từ những việc tưởng chừng đơn giản như nấu ăn, chăm sóc giấc ngủ của con, đến việc theo sát quá trình học tập, phát triển tâm lý – tất cả đều là những thử thách mới. Không còn sự sẻ chia từ bạn đời, mọi trách nhiệm dồn lên vai anh.

Có những đêm con ốm, anh phải thức trắng để chăm sóc. Những lúc như vậy, anh không chỉ cảm nhận được sự vất vả mà còn thấm thía hơn giá trị của tình thân. Chính những trải nghiệm ấy đã khiến anh trưởng thành hơn, cả trong cuộc sống lẫn cảm xúc.

Nếu trước đây, các sáng tác của Nguyễn Văn Chung chủ yếu xuất phát từ cảm xúc và quan sát, thì sau biến cố, âm nhạc của anh trở nên sâu sắc và chân thật hơn bao giờ hết.

Những ca khúc viết về gia đình, về con cái không còn đơn thuần là tưởng tượng, mà là tiếng lòng của một người cha. Người nghe dễ dàng cảm nhận được sự lắng đọng, từng trải và cả những nỗi niềm khó nói ẩn sau từng câu chữ.

Chính hành trình làm bố đơn thân đã giúp anh tìm thấy một nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Niềm vui giản dị từ những điều bình thường

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Nguyễn Văn Chung vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc trong những điều rất đỗi giản dị. Đó là những bữa cơm cùng con, những buổi trò chuyện sau một ngày dài, hay những chuyến đi chơi nhỏ vào cuối tuần.

Anh từng chia sẻ rằng, nhìn con lớn lên từng ngày, biết yêu thương và quan tâm lại cha, là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực. Những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy lại trở thành nguồn động lực giúp anh vượt qua mọi áp lực.

Một trong những điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính là thái độ sống tích cực. Anh không xem hoàn cảnh của mình là bất hạnh, mà coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Thay vì than vãn, anh chọn cách đối diện với thực tế. Anh tin rằng mỗi khó khăn đều mang lại một bài học, và mỗi thử thách đều giúp anh trở thành một người cha tốt hơn.

Chính tinh thần này đã giúp anh giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa vai trò nghệ sĩ và trách nhiệm làm cha.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Khi hình ảnh người bố đơn thân được nhìn nhận khác đi

Trong xã hội, hình ảnh người mẹ đơn thân thường được nhắc đến nhiều hơn, trong khi những người bố đơn thân lại ít được chú ý. Câu chuyện của Nguyễn Văn Chung phần nào đã thay đổi góc nhìn đó.

Anh cho thấy rằng, một người đàn ông hoàn toàn có thể chăm sóc và nuôi dạy con cái một cách trọn vẹn, nếu có đủ tình yêu thương và sự kiên trì. Không chỉ là người chu cấp, anh còn là người bạn, người thầy và chỗ dựa tinh thần cho con.

Hành trình làm bố đơn thân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những nốt trầm, những khoảng lặng và cả những lúc chông chênh. Nhưng chính những điều đó lại tạo nên một câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng anh, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người đang trong hoàn cảnh tương tự. Nó nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, tình yêu thương và trách nhiệm vẫn luôn là nền tảng vững chắc nhất.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cuộc đời không chỉ là những bản nhạc được viết trên giấy, mà còn là bản nhạc sống động được viết mỗi ngày – bằng tình yêu dành cho con. Và bản nhạc ấy, chắc chắn, sẽ còn tiếp tục vang lên với nhiều cung bậc cảm xúc trong tương lai.