Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Thứ năm, 18:46 30/04/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".

Đây là dự án nối tiếp thành công của "Tử chiến trên không" (2025), cũng thuộc dòng phim hành động - lịch sử. Theo thông tin công bố, "Nữ biệt động Sài Gòn" sẽ lấy bối cảnh Sài Gòn vào thập niên 1970, giai đoạn cao trào và khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phim không chỉ tập trung vào các pha hành động và đấu trí, tác phẩm còn khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật thông qua câu chuyện gia đình trong bối cảnh chiến tranh. Đây được xem là hướng tiếp cận vừa quen thuộc vừa có tiềm năng tạo cảm xúc mạnh mẽ nếu được xử lý tốt.

Trung tâm của "Nữ biệt động Sài Gòn" là cuộc hội ngộ éo le giữa hai chị em ruột thất lạc từ nhỏ, nay tìm được nhau lại ở hai vị trí đối lập. Một người là điệp viên hoạt động bí mật, người còn lại trở thành nữ du kích kiên cường. Tình huống trớ trêu đặt ra xung đột giữa lý tưởng và tình thân, hứa hẹn mang đến những lựa chọn khó khăn và giàu kịch tính.

Phim ' Nữ biệt động Sài Gòn ': Hành trình cảm xúc giữa cuộc kháng chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Phim dự kiến ra rạp dịp 30/4/2027.

Song song với việc phát triển nội dung, dự án đang vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên trên toàn quốc. Phần tuyển trực tuyến sẽ kéo dài đến hết ngày 15/05/2026, sau đó những ứng viên phù hợp sẽ được mời tham gia vòng thử vai trực tiếp, mở rộng khả năng tìm kiếm gương mặt mới.

Với đề tài lịch sử, yếu tố hành động cùng câu chuyện giàu cảm xúc, "Nữ biệt động Sài Gòn" được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm dòng phim chiến tranh, cách mạng của điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.

Hàm Trần tên đầy đủ là Trần Quang Hàm, sinh năm 1974, sống ở Mỹ từ bé. Hàm Trần từng học làm đạo diễn, sản xuất phim, biên kịch phim. Anh vào nghề với vai trò dựng phim trong các tác phẩm: Bẫy rồng, Để Mai tính, Khát vọng Thăng Long, Long Ruồi.

Sau đó, anh được nhiều khán giả biết đến khi đứng sau các bộ phim kinh dị - hồi hộp, tình cảm như: Đoạt hồn, Siêu trộm, Bạn gái tôi là sếp, Âm mưu giày gót nhọn. Năm 2025, anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn phim "Tử chiến trên không" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, ra rạp vào tháng 9 và đạt tổng doanh thu gần 251,8 tỷ đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
