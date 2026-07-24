Tưởng chỉ là dấu hiệu dậy thì, thiếu niên 15 tuổi phải phẫu thuật vì mắc cùng lúc 2 bệnh tuyến giáp

Tưởng chỉ là thay đổi tuổi dậy thì, thiếu niên phát hiện mắc hai bệnh tuyến giáp

Ethan (15 tuổi, quốc tịch Singapore) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sau khi vùng cổ sưng to nhanh bất thường kèm khó thở.

Mẹ của Ethan cho biết khoảng vài tháng trước, con bắt đầu đổi giọng và vùng cổ to dần. Gia đình cho rằng đây chỉ là những thay đổi sinh lý bình thường trong giai đoạn dậy thì nên không đưa con đi khám. Chỉ đến khi cổ sưng nhanh, ảnh hưởng đến hô hấp, cả nhà mới đưa thiếu niên đến bệnh viện.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết kết quả thăm khám xác định Ethan mắc bệnh Basedow – một bệnh lý tự miễn khiến tuyến giáp hoạt động quá mức, sản xuất nhiều hormone và gây cường giáp.

Điều dưỡng thay băng cho người bệnh sau mổ. Ảnh: BVCC

Ai có nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp?

Theo bác sĩ, Basedow chủ yếu gặp ở nữ trong độ tuổi 20-40, rất hiếm gặp ở bé trai tuổi thiếu niên như trường hợp của Ethan.

Người mắc Basedow thường có các biểu hiện như cổ to, tim đập nhanh, hồi hộp, run tay, đổ nhiều mồ hôi, mất ngủ, sụt cân dù ăn nhiều, dễ cáu gắt, kích động và có thể lồi mắt.

Không chỉ vậy, kết quả siêu âm vùng cổ còn phát hiện Ethan có một nang tuyến giáp lớn ở thùy trái, đường kính khoảng 4 cm, bên trong chứa nhiều dịch.

Theo bác sĩ Vĩnh, nếu không được điều trị kịp thời, khối nang có thể tiếp tục phát triển, chèn ép khí quản, thực quản và dây thần kinh thanh quản, gây khó thở, nuốt vướng, khàn tiếng. Trường hợp nang bị nhiễm trùng hoặc xuất huyết còn có nguy cơ gây đau dữ dội, thậm chí suy hô hấp.

Người bệnh may mắn không cần sử dụng hormone tuyến giáp thay thế suốt đời

Do người bệnh đang trong tình trạng cường giáp, các bác sĩ ưu tiên điều trị nội khoa nhằm đưa chức năng tuyến giáp về mức ổn định.

Sau một tháng điều trị bằng thuốc kháng giáp, chức năng tuyến giáp của Ethan trở về bình thường, nhịp tim duy trì dưới 100 lần/phút, đủ điều kiện để phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, êkíp sử dụng dao siêu âm để vừa cắt mô vừa hàn kín mạch máu nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu. Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn thùy giáp trái chứa khối nang, đồng thời bảo tồn thùy giáp phải còn lành, dây thần kinh quặt ngược thanh quản, khí quản và tuyến cận giáp.

Ba ngày sau mổ, Ethan hồi phục tốt, ăn uống bình thường và được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là nang tuyến giáp lành tính, không phải ung thư. Người bệnh cũng không cần sử dụng hormone tuyến giáp thay thế suốt đời.

Đừng chủ quan với dấu hiệu cổ to ở tuổi dậy thì

Theo PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn các biểu hiện như cổ to, thay đổi giọng nói, cáu gắt hoặc sụt cân ở trẻ với những thay đổi sinh lý của tuổi dậy thì nên chậm đưa con đi khám.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là cường giáp hoặc bướu giáp. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn, hạn chế biến chứng và tránh để khối u phát triển gây chèn ép đường thở hoặc ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện cổ to bất thường, khối vùng cổ phát triển nhanh, khó nuốt, khó thở, tim đập nhanh, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi tính cách kéo dài, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.



