Người đàn ông 68 tuổi viêm gân gót vì biến chứng tiểu đường, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Chỉ bị một vết xước nhỏ nhưng khiến người bệnh tiểu đường đau nhức, không thể đi lại. Bác sĩ cảnh báo đường huyết không kiểm soát có thể gây hoại tử và thậm chí phải cắt cụt chi.

Vết xước nhỏ dẫn đến viêm gân gót nhiều tuần

Ông Nhựt (68 tuổi) mắc tiểu đường gần 20 năm. Sau khi phát hiện một vết xước nhỏ phía sau cổ chân trái, ông nghĩ đây chỉ là tổn thương nhẹ nên tự điều trị. Tuy nhiên, dù liên tục dùng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, vết thương không lành mà ngày càng lở loét, đau nhức, căng cứng vùng cổ chân, khiến ông gần như không thể đi lại.

Khi đến Đơn vị Bàn chân – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận vết thương đã xuất hiện nhiều mô hoại tử và cần cắt lọc để làm sạch.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Kim Tuyền, vết trầy xước không được chăm sóc đúng cách là nguyên nhân khiến mô hoại tử hình thành. Đáng chú ý, quá trình thăm khám chuyên sâu còn phát hiện người bệnh bị viêm gân gót Achilles do biến chứng của bệnh tiểu đường.

Người đàn ông 68 tuổi viêm gân gót vì biến chứng tiểu đường, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Vì sao tiểu đường làm tăng nguy cơ viêm gân?

Theo bác sĩ Tuyền, viêm gân do tiểu đường xảy ra khi tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài làm biến đổi cấu trúc collagen và giảm lưu lượng máu nuôi gân.

Lượng đường dư thừa trong máu tạo ra các sản phẩm glycation bền vững (AGEs), khiến các sợi collagen trở nên cứng hơn, giảm độ đàn hồi và dễ bị tổn thương hoặc rách. Người mắc tiểu đường vì vậy có nguy cơ cao gặp các bệnh lý về gân như ngón tay lò xo, hội chứng ống cổ tay và viêm gân gót Achilles.

Riêng tổn thương gân Achilles ở phía sau gót chân còn làm hạn chế khả năng vận động của cổ chân. Khi mắt cá chân giảm linh hoạt, áp lực dồn nhiều hơn lên bàn chân trong mỗi bước đi, từ đó làm tăng nguy cơ loét bàn chân, hoại tử và thậm chí phải đoạn chi nếu không được điều trị kịp thời.

Người mắc tiểu đường có nguy cơ viêm gân cao gấp 3 lần

Sau khi loại bỏ mô hoại tử và làm sạch vết thương, ông Nhựt được điều trị bằng thuốc chống viêm kết hợp kiểm soát đường huyết chặt chẽ thông qua chế độ ăn uống, tập luyện và tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Tuyền, người mắc tiểu đường có nguy cơ mắc các bệnh cơ xương khớp cao gấp khoảng 3 lần người bình thường, trong đó các bệnh lý về gân thường khó điều trị hơn. Nguy cơ này càng tăng ở những người mắc bệnh trên 5 năm hoặc kiểm soát đường huyết kém.

Điều trị ban đầu thường tập trung vào kiểm soát tốt đường huyết, hạn chế các hoạt động làm tăng tổn thương gân, sử dụng thuốc chống viêm không steroid khi cần và kết hợp vật lý trị liệu sớm để phục hồi chức năng.

Đừng chủ quan khi đau gân không rõ nguyên nhân

Bác sĩ Tuyền cho biết, viêm gân ở người mắc tiểu đường thường khởi phát âm thầm, không liên quan đến chấn thương nên rất dễ bị bỏ qua.

Người bệnh cần đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau khi sờ hoặc ấn vào gân, sưng vùng gân, đau khi vận động hoặc cảm giác căng cứng kéo dài. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau khoảng 6 tuần, nên đến chuyên khoa Nội tiết hoặc đơn vị Bàn chân đái tháo đường để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ loét chân, hoại tử và các biến chứng nghiêm trọng khác.

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