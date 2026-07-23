Hôn mê sau cuộc nhậu, 2 người đàn ông nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

Hôn mê kéo dài sau cuộc nhậu, phát hiện ngộ độc methanol

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đang tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp ngộ độc rượu nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm, là lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng do lạm dụng rượu bia hoặc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.

Trường hợp thứ nhất là ông H.V.Đ. (59 tuổi, TP.HCM), được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Theo người thân, sau một bữa tiệc có sử dụng nhiều rượu, ông trở về nhà với biểu hiện mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt và nằm li bì suốt một ngày. Tình trạng ngày càng nặng, người bệnh lơ mơ rồi mất ý thức nên được đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị ngộ độc rượu methanol. Đáng chú ý, bệnh nhân còn bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, phải can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp kết hợp lọc máu. Hiện người bệnh vẫn đang được điều trị tích cực.

Ảnh minh họa.

Bất tỉnh trong nhà vệ sinh vì ngộ độc rượu

Trường hợp thứ hai là anh C.V.C. (40 tuổi). Sau cuộc nhậu, anh được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh và nhanh chóng đưa đến cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc rượu kèm viêm phổi hít do hít phải chất nôn vào đường thở. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã được rút ống thở, tình trạng sức khỏe cải thiện, có thể nhận biết người thân và tiếp tục được theo dõi hồi phục.

Ngộ độc rượu có thể gây tổn thương não, tim và nhiều cơ quan

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ngộ độc rượu xảy ra khi cơ thể hấp thụ quá nhiều ethanol trong thời gian ngắn hoặc sử dụng rượu chứa methanol.

Khi lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa của gan, nồng độ cồn trong máu tăng cao sẽ gây ức chế hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, tuần hoàn và chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Đặc biệt, methanol là loại cồn công nghiệp cực độc. Khi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa thành các chất gây tổn thương não, thần kinh thị giác và nhiều cơ quan khác. Người bệnh có thể bị mù lòa, hôn mê sâu, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, ngộ độc rượu còn có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, viêm phổi do sặc, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hạ thân nhiệt, ngừng tim. Về lâu dài, việc lạm dụng rượu bia thường xuyên còn làm tăng nguy cơ xơ gan, suy gan và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Bác sĩ khuyến cáo cách phòng ngừa ngộ độc rượu

Từ những trường hợp trên, BS.CKII Nguyễn Tấn Phát khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen sử dụng rượu bia để giảm nguy cơ ngộ độc và các biến chứng nguy hiểm.

Người dân nên hạn chế uống rượu bia, không tham gia các trò thách uống hoặc ép uống theo phong trào. Trước khi uống rượu cần ăn no và uống đủ nước để giảm tốc độ hấp thu cồn vào cơ thể. Tuyệt đối không uống rượu khi đang sử dụng thuốc điều trị vì có thể gây tương tác nguy hiểm.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không uống rượu trôi nổi, rượu tự pha chế hoặc không rõ thành phần. Việc pha trộn rượu với nước ngọt hoặc các loại đồ uống khác cũng không giúp giảm tác hại mà còn có thể khiến cơ thể hấp thu cồn nhanh hơn.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngủ li bì khó đánh thức, nói nhảm, mất định hướng, nôn ói nhiều, thở chậm hoặc yếu, co giật, tím tái hay hôn mê, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Theo các chuyên gia, việc cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong và hạn chế các di chứng nặng nề do ngộ độc rượu.

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