Người đàn ông 46 tuổi để u tuyến giáp lớn gấp 3 lần, thừa nhận mắc sai lầm này khi phát hiện u tuyến giáp

U tuyến giáp tăng kích thước gấp 3 lần vì trì hoãn điều trị

Anh Yên (46 tuổi, TP.HCM) được chẩn đoán có u tuyến giáp từ 3 năm trước. Tuy nhiên, vì sợ phẫu thuật nên anh không tái khám và cũng không điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Thời gian gần đây, người bệnh xuất hiện cảm giác nuốt vướng, khó chịu vùng cổ, đồng thời khối u lồi rõ ra bên ngoài gây mất thẩm mỹ nên mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

BS Nguyễn Đăng An, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết kết quả siêu âm ghi nhận khối u tuyến giáp thùy trái đã lan sang vùng eo tuyến giáp, gây lồi cổ rõ rệt. Khối u có kích thước dày 2 cm, ngang 3,2 cm, dài gần 4 cm, thể tích gần 12 ml, tương đương một quả chanh nhỏ và lớn gấp khoảng 3 lần so với thời điểm phát hiện ban đầu.

Ảnh minh họa.

Sợ phẫu thuật là sai lầm khiến u tuyến giáp ngày càng lớn

Theo bác sĩ An, phần lớn u tuyến giáp lành tính nhưng không vì thế mà người bệnh nên chủ quan. Khi khối u phát triển lớn theo thời gian, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như nuốt vướng, cảm giác nghẹn ở cổ, khó chịu khi nói chuyện hoặc ảnh hưởng thẩm mỹ.

Trong trường hợp của anh Yên, nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, khối u có nguy cơ tăng kích thước hơn nữa, gây chèn ép các cấu trúc vùng cổ và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ cho biết nhiều người bệnh vẫn e ngại phẫu thuật nên lựa chọn theo dõi kéo dài hoặc bỏ qua việc tái khám định kỳ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến u tuyến giáp phát triển lớn, làm quá trình điều trị sau này trở nên phức tạp hơn.

Điều trị u tuyến giáp bằng đốt sóng cao tần, không cần mổ mở

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định điều trị cho người bệnh bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần (RFA) - phương pháp can thiệp ít xâm lấn đang được ứng dụng rộng rãi trong điều trị u tuyến giáp lành tính.

Theo bác sĩ An, nếu lựa chọn mổ mở trong trường hợp này, người bệnh có thể phải cắt một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp, kéo theo nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, suy giáp hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê.

Trong quá trình thực hiện, bác sĩ gây tê tại chỗ vùng cổ, sử dụng kỹ thuật tách nước để bảo vệ các cấu trúc quan trọng xung quanh rồi đưa kim đốt chuyên dụng vào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm. Toàn bộ thủ thuật diễn ra trong chưa đầy 30 phút.

Sau can thiệp, hình ảnh siêu âm cho thấy khối u đã được xử lý hoàn toàn, không còn tín hiệu mạch máu nuôi bên trong. Người bệnh tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện và xuất viện chỉ sau khoảng một giờ theo dõi.

Ảnh minh họa.

Khối u tuyến giáp giảm hơn 97% sau 6 tháng điều trị

Một tháng sau điều trị, thể tích khối u của anh Yên giảm còn khoảng 4 ml. Sau 6 tháng, khối u tiếp tục teo nhỏ xuống còn khoảng 0,35 ml, tương đương mức giảm hơn 97%.

Vùng cổ gần như trở lại bình thường, người bệnh không còn cảm giác nuốt vướng hay lồi cổ như trước.

Theo bác sĩ An, khác với phẫu thuật mở truyền thống thường để lại sẹo ở cổ, kỹ thuật RFA chỉ cần một đường đưa kim rất nhỏ qua da nên gần như không để lại dấu vết sau vài ngày hồi phục.

"Đốt sóng cao tần giúp tiêu hủy chính xác khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa nhu mô tuyến giáp lành, hạn chế nguy cơ suy chức năng tuyến giáp. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhiều bệnh nhân không muốn hoặc không thể phẫu thuật", bác sĩ An cho biết.

Khi nào cần điều trị u tuyến giáp?

Theo các chuyên gia, hiện nay ngày càng nhiều trường hợp phát hiện u tuyến giáp thông qua khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù đa số là u lành tính, người bệnh vẫn cần theo dõi và tái khám đúng lịch để đánh giá sự thay đổi về kích thước cũng như tính chất khối u.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khối u tăng nhanh kích thước, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng hoặc gây biến dạng vùng cổ, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn phương án điều trị phù hợp.

Việc phát hiện sớm và xử trí đúng thời điểm không chỉ giúp bảo tồn chức năng tuyến giáp mà còn hạn chế các biến chứng và tránh phải can thiệp phức tạp khi khối u phát triển quá lớn.