Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Bùi Thị N (41 tuổi, quê tại Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bướu giáp kích thước rất lớn gây chèn ép vùng cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Basedow từ năm 2019 và điều trị định kỳ bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thời gian gần đây, cổ bệnh nhân to nhanh, bướu phát triển khổng lồ, gây khó nuốt, khó thở, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và giấc ngủ.
Kết quả xét nghiệm cho thấy hormon tuyến giáp ở trạng thái bình giáp, tuy nhiên nồng độ kháng thể TRAb và Anti-TPO trong huyết thanh tăng cao. Siêu âm chẩn đoán cho thấy tuyến giáp thể tích rất lớn khó xác định chính xác kích thước, nhu mô không đều, nhiều nang.
Với tình trạng cổ biến dạng do bướu giáp khổng lồ, bệnh nhân đã nhiều lần được hội chẩn phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện được do bướu quá to, tăng sinh mạch mạnh, khó đạt điều kiện tối ưu trước mổ. Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và có nguyện vọng được phẫu thuật cắt bỏ bướu.
Đây là ca bệnh điển hình, cho thấy sự phức tạp trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt ở những trường hợp bướu khổng lồ gây chèn ép làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.
TS.BS Lê Thị Việt Hà, Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc có dấu hiệu cường giáp, suy giáp nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Việc phát hiện sớm, điều trị chuẩn, kỹ thuật hiện đại là chìa khóa giúp người bệnh mắc bệnh tuyến giáp cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.
Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.
Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặngBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - U tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, dễ nhầm với loãng xương, sỏi thận. Phát hiện muộn có thể dẫn đến suy thận, gãy xương, rối loạn nhịp tim.
Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Tầm soát sớm chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ sức khỏe.
Đang khỏe mạnh, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tim hiếm gặp từ việc làm nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lần đi khám sức khỏe tổng quát, anh Huy, 42 tuổi, bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong tim, có nguy cơ vỡ, gây đột quỵ bất cứ lúc nào.
Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, người tăng huyết áp cần uống thuốc theo hướng dẫn khi đi khám để kiểm soát huyết áp và phòng đột quỵ.
Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụngBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đau bụng kinh không còn là nỗi lo! Biết dùng thuốc tránh thai đúng cách mới đảm bảo sức khỏe, thuốc đắt chưa chắc đã hiệu quả.
Tăng huyết áp - 'kẻ sát nhân' thầm lặng, bác sĩ chỉ ra cách phòng ngừa bệnhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Tăng huyết áp âm thầm tấn công cơ thể, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo người bệnh và người nhà cần lưu ý ngay.
Người bệnh đau xương khớp dễ bị tái phát trong những ngày mưa bão: 4 cách phòng tránh an toàn, hiệu quảBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Vào mùa mưa bão, áp suất khí quyển giảm, độ ẩm tăng cao khiến dịch khớp kém linh hoạt, cơ và dây chằng co cứng. Đây chính là lý do người bệnh xương khớp bị đau nhức nhiều hơn.
Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Lá gan là cơ quan giải độc quan trọng. Bài viết chỉ ra những thực phẩm người bệnh gan nên hạn chế để bảo vệ gan khỏe mạnh.
Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thânBệnh thường gặp
GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.