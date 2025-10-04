Mới nhất
Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan

Thứ bảy, 07:03 04/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Bùi Thị N (41 tuổi, quê tại Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bướu giáp kích thước rất lớn gây chèn ép vùng cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Basedow từ năm 2019 và điều trị định kỳ bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thời gian gần đây, cổ bệnh nhân to nhanh, bướu phát triển khổng lồ, gây khó nuốt, khó thở, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và giấc ngủ.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan! - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hormon tuyến giáp ở trạng thái bình giáp, tuy nhiên nồng độ kháng thể TRAb và Anti-TPO trong huyết thanh tăng cao. Siêu âm chẩn đoán cho thấy tuyến giáp thể tích rất lớn khó xác định chính xác kích thước, nhu mô không đều, nhiều nang. 

Với tình trạng cổ biến dạng do bướu giáp khổng lồ, bệnh nhân đã nhiều lần được hội chẩn phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện được do bướu quá to, tăng sinh mạch mạnh, khó đạt điều kiện tối ưu trước mổ. Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và có nguyện vọng được phẫu thuật cắt bỏ bướu.

Đây là ca bệnh điển hình, cho thấy sự phức tạp trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt ở những trường hợp bướu khổng lồ gây chèn ép làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

TS.BS Lê Thị Việt Hà, Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc có dấu hiệu cường giáp, suy giáp nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm, điều trị chuẩn, kỹ thuật hiện đại là chìa khóa giúp người bệnh mắc bệnh tuyến giáp cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan! - Ảnh 2.Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

M.H (th)
