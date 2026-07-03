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Tưởng đáng tin nhưng 3 cung hoàng đạo này lại dễ khiến đối tác 'vỡ mộng'

Thứ sáu, 10:31 03/07/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, một số cung hoàng đạo có xu hướng thiếu kiên trì hoặc dễ mất động lực trong công việc. Nếu hợp tác làm ăn dễ gặp rủi ro không đáng có.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Dễ bỏ cuộc khi áp lực tăng cao

Trong số 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã nổi tiếng với tính cách yêu tự do, thích khám phá và không muốn bị gò bó bởi những quy tắc cứng nhắc. 

Chính điều này giúp họ sáng tạo và linh hoạt, nhưng cũng trở thành điểm yếu khi phải đối mặt với khối lượng công việc lớn hoặc áp lực kéo dài.

Khi mọi việc diễn ra thuận lợi, Nhân Mã có thể làm việc rất nhiệt tình. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn liên tiếp, họ dễ mất kiên nhẫn, thiếu quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. 

Thay vì bình tĩnh tìm cách tháo gỡ vấn đề, họ đôi khi chọn cách né tránh hoặc chuyển trách nhiệm sang người khác.

Dù vậy, khi trưởng thành và tích lũy đủ trải nghiệm, Nhân Mã thường biết nhìn nhận những hạn chế của bản thân. Họ có xu hướng trở nên chín chắn, trách nhiệm hơn và dần khắc phục tính cách bốc đồng vốn có.

Tưởng đáng tin nhưng 3 cung hoàng đạo này lại dễ khiến đối tác 'vỡ mộng' - Ảnh 1.

Khi mọi việc diễn ra thuận lợi, Nhân Mã có thể làm việc rất nhiệt tình. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn liên tiếp, họ dễ mất kiên nhẫn, thiếu quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cầu toàn nhưng đôi lúc thiếu động lực

Xử Nữ được biết đến là cung hoàng đạo cẩn thận, kỹ tính và luôn mong muốn mọi việc diễn ra hoàn hảo. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn ấy đôi khi khiến họ rơi vào trạng thái trì hoãn hoặc thiếu hứng thú khi đã đạt được mục tiêu nhất định.

Sau khi có được những thành quả ban đầu, Xử Nữ dễ bằng lòng với hiện tại và giảm bớt sự nhiệt huyết. Một số người có thể làm việc theo kiểu đối phó, thiếu sự đầu tư như trước, khiến hiệu quả công việc giảm sút.

Điểm tích cực là Xử Nữ khá cầu thị. Nếu nhận được những góp ý chân thành từ người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp, họ sẵn sàng lắng nghe, nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh để hoàn thiện mình.

Tưởng đáng tin nhưng 3 cung hoàng đạo này lại dễ khiến đối tác 'vỡ mộng' - Ảnh 2.

Sau khi có được những thành quả ban đầu, Xử Nữ dễ bằng lòng với hiện tại và giảm bớt sự nhiệt huyết. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Tham vọng nhưng dễ mất lửa giữa chừng

Ma Kết thường được đánh giá là một trong những cung hoàng đạo có nhiều tham vọng và luôn đặt ra những mục tiêu lớn cho sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng duy trì được sự nhiệt huyết từ đầu đến cuối.

Ở một số thời điểm, Ma Kết có thể rơi vào trạng thái "cả thèm chóng chán", bắt đầu rất quyết tâm nhưng dần mất động lực khi công việc kéo dài hoặc gặp trở ngại. Điều này khiến họ khó phát huy hết năng lực và đôi khi bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.

Nếu muốn xây dựng uy tín trong công việc cũng như được giao những trọng trách lớn, Ma Kết cần rèn luyện tính kiên trì, trách nhiệm và tinh thần theo đuổi mục tiêu đến cùng. 

Khi biết giữ vững sự tận tâm, họ hoàn toàn có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc và gặt hái nhiều thành công.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tưởng đáng tin nhưng 3 cung hoàng đạo này lại dễ khiến đối tác 'vỡ mộng' - Ảnh 3.Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

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