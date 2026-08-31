Tôi từng nghĩ chồng hiếu thảo là tốt, nhưng sau 3 năm làm vợ, tôi mới hiểu cái giá mình phải trả

Tôi từng rất tự hào vì chồng mình là người sống tình cảm, anh thương bố mẹ và các em đến mức nhiều khi tôi còn thấy anh nhiệt tình thái quá.

Nhà bố mẹ chồng cách chỗ vợ chồng tôi hơn 20km. Vậy mà chỉ cần ở nhà có việc gì, dù rất nhỏ, Kiên cũng sẵn sàng chạy xe về. Bóng điện trong phòng em trai hỏng, anh về thay. Em trai cần mua đèn học, anh tranh thủ tan làm ghé mua rồi mang sang. Cái tivi cũ bị trục trặc, bố gọi một câu là Kiên tháo xuống, chở hơn 20km đi sửa.

Có hôm tôi còn thấy buồn cười. Mấy đứa em nói thèm vịt nướng, thế là Kiên đang ở chỗ làm, tan làm lại chạy đi mua một con đi 20km mang về cho các em rồi lại ngược 20km về nhà mình. Trong khi gần nhà bố mẹ chồng tôi có thiếu hàng vịt quay đâu, nếu các em thích ăn thì có thể bảo ông bà mua là được nhưng Kiên nói anh muốn làm cho bố mẹ và các em. Tôi chưa bao giờ cấm chồng quan tâm gia đình. Trái lại, tôi nghĩ một người đàn ông hiếu thảo như vậy rất đáng quý.

Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra Kiên dường như chỉ hết lòng với gia đình bố mẹ, còn với mẹ con tôi thì anh lúc nào cũng... để mai tính.

Con trai tôi 3 tuổi, việc chăm con phần lớn là tôi lo. Kiên đi làm về mệt thì tôi không trách nhưng ngay cả những việc thuộc về trách nhiệm chung, anh cũng thường ỳ ra. Chẳng mấy khi anh bế và trông con, đi về là anh ngồi mệt rũ ở ghế sô pha, nếu tôi có nhờ anh làm gì là anh sẽ than anh mệt lắm. Nhưng hễ bố mẹ và các em anh gọi nhờ gì đó là anh sẽ đứng lên đi làm luôn.

Cái máy giặt nhà tôi hỏng cách đây gần 2 tuần. Tôi nói Kiên gọi thợ đến xem, anh cứ bảo để cuối tuần. Cuối tuần đến, anh lại nói đang bận. Tôi nhắc lần nữa thì anh bảo hôm nào rảnh sẽ gọi.

Cuối cùng, tôi phải giặt tay từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng bực quá tôi dọa đi mua máy giặt mới thì anh mới chịu gọi thợ.

Tôi không muốn tranh chồng với bố mẹ hay các em anh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải được đặt lên trên họ. Nhưng tôi chỉ mong Kiên hiểu rằng, sau khi kết hôn, anh đã có thêm một gia đình cần chăm sóc.

Bố mẹ, các em cần anh thì anh có thể chạy 20km. Còn vợ con ở ngay bên cạnh, liệu có phải vì quá gần nên anh mặc nhiên cho rằng tôi có thể tự lo tất cả? Có ai rơi vào trường hợp của tôi chưa, và nên nói với chồng thế nào để anh hiểu đây?

Tuổi già, có con gái hiếu thảo vẫn chọn sống một mình: Lý do ở cuốn sổ tiết kiệm GĐXH - Sau 3 năm sống cùng con gái, cụ ông nhất quyết trở về quê sống nốt tuổi già chỉ vì phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm trong nhà.



