Tuyên án nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả

Sự việc bắt đầu từ đơn tố giác tội phạm của chị T.T.H (trú tại tỉnh Quảng Ninh) gửi đến cơ quan công an trình báo bị 2 thanh niên (qua điều tra xác định là Nguyễn Xuân Thiệp và Phạm Mạnh Hùng) đưa chị số tiền 2,8 triệu đồng tiền mặt nhờ chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Thiệp. Trong số đó có 2 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng nghi là giả…

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ đường dây làm, tàng trữ vận chuyển, lưu hành tiền giả do Lê Bá Toàn cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tổng số tiền giả do nhóm đối tượng trên đã làm là 126 triệu đồng, mệnh giá 500 nghìn đồng. Sau đó, số tiền này được vận chuyển, lưu hành cho nhiều đối tượng trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Dương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Ngoài ra, các bị cáo trực tiếp, bán giấy tờ giả hoặc làm trung gian môi giới làm, bán tài liệu giả để hưởng lợi bất chính.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Văn Huân đã 2 lần dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi lửa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.T, với số tiền 1 tỉ 950 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đại, Hoàng Tuấn Thành 15 năm tù về tội: "Làm, lưu hành tiền giả", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Nguyễn Văn Huân bị phạt 15 năm 6 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Vũ Tiến Đạt 11 năm tù về tội "Làm, lưu hành tiền giả" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức"; bị cáo Lê Bá Toàn 13 năm 3 tháng tù về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả"; bị cáo Vì Văn Ninh, Hoàng Trung Hòa 8 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển tiền giả".

Cùng với đó, bị cáo Nguyễn Xuân Thiệp chịu hình phạt 5 năm tù, Phạm Mạnh Hùng 36 tháng tù, Nguyễn Tùng Bách 5 năm tù cùng về tội "Lưu hành tiền giả". Bị cáo Đỗ Văn Hải 36 tháng tù, bị cáo Trần Quang Liêm 3 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Trịnh Quang Trường 5 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và bị cáo Nguyễn Thị Hải Ninh bị phạt tiền 50 triệu đồng.

