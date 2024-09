Bắt giữ 8 đối tượng tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng tiền giả

Di chúc có bắt buộc phải công chứng, chứng thực? GĐXH - Di chúc là nhu cầu tất yếu của mọi công dân. Vậy di chúc có bắt buộc phải công chứng, chứng thực? Đây là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy ( SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả". Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.

Tang vật vụ án.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (SN 1992, trú tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Lê Đức Trung (SN 1999, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Nguyễn Thị Truyền (SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Trần Đức Tuấn (SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Vương Đình Phong (SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Dương Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.