Gã đàn ông Hải Dương bị bắt sau 26 năm lẩn trốn về hành vi buôn bán tiền giả

Tiền giả

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Lộc sau 26 năm lẩn trốn.



Phạm Văn Lộc (SN 1965, trú tại thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) bị truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Chân dung đối tượng Phạm Văn Lộc lẩn trốn sau 26 năm truy nã. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/1996, khi đi làm tại tỉnh Lạng Sơn, Phạm Văn Lộc quen biết và có quan hệ với Đỗ Thị Vân (SN 1972, trú tại thôn Thạch La, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Sau đó, cả 2 cùng bàn bạc, góp tiền để mua tiền giả về tiêu thụ. Lúc này, hai người đã mua 5,8 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 20 nghìn đồng và 50 nghìn đồng mang đi tiêu thụ.

Khi sự việc bị phát hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Vân. Riêng Phạm Văn Lộc đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Lộc khai nhận, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bản thân đã lẩn trốn nhiều nơi. Tuy nhiên, khi đến địa bàn TP. Móng Cái thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Công an TP. Móng Cái đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Lộc cho Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm video đang được quan tâm: