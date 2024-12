Kẻ lưu hành tiền giả bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Vy Văn Phòng (SN 1972, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Đối tượng Vy Văn Phòng.

Trước đó, ngày 15/7/2003, Phòng bị Công an Nghệ An truy nã về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Thu thập các thông tin, manh mối, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bước đầu xác định, trong quá trình lẩn trốn sang Lào, đối tượng thay tên đổi họ thành "Vilaisack Vongsa", nhập Quốc tịch Lào và hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước, Nước CHDCND Lào.

Lúc 16h ngày 17/12, tại Cửa khẩu Nậm Phào, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Nước CHDCND Lào, lực lượng chức năng bắt giữ Vy Văn Phòng.

Hiện, Phòng được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt kẻ trốn nã suốt 9 năm ở Lào GĐXH - Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở, khi phát hiện người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng.