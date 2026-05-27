Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng
GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.
Trước đó, chiều 25/5, một người phụ nữ trú tại xã Cẩm Duệ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0948.913.212 của đối tượng tự xưng là cán bộ công an tại Hà Nội.
Đối tượng này tung tin nạn nhân liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu “phối hợp điều tra”. Bằng thủ đoạn đe dọa, thao túng tâm lý, chúng buộc nạn nhân giữ bí mật với người thân, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển 1,2 tỷ đồng để “chứng minh vô tội”.
Dù hoang mang, lo lắng và liên tục bị gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, nhưng nhờ thường xuyên được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người phụ nữ nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo.
Ngay cả khi nạn nhân đang có mặt tại trụ sở công an, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc ép chuyển tiền. Cán bộ Công an xã Cẩm Duệ đã kịp thời trấn an tinh thần, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo và hướng dẫn người dân bảo mật an toàn tài khoản ngân hàng.
Trước tình trạng các vụ lừa đảo công nghệ cao diễn biến ngày càng tinh vi, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
Cần bình tĩnh xác minh thông tin, không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng tự xưng là công an, viện kiểm sát hay tòa án. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
