Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

Thứ ba, 17:50 26/05/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xóm Vải, xã Đồng Hỷ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Linh Sơn) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Theo cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H, ngày 3/5/2026, Quyến, Tuấn Anh và Thắng đi trên một xe ô tô do Thắng điều khiển từ xã Đồng Hỷ theo Quốc lộ 1B hướng về tỉnh Lạng Sơn để đón người quen.

Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường - Ảnh 1.

Cơ quan công an thực nghiệm điều tra vụ việc - (ảnh CATN).

Khi di chuyển đến địa phận xã Võ Nhai, nhóm của Quyến phát hiện xe ô tô của anh L.Q.H đi ngược chiều nên quay xe truy đuổi. Sau khoảng 5km đuổi theo, đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, Thắng điều khiển xe vượt lên, ép xe ô tô của anh L.Q.H dừng lại.

Sau khi chặn được xe, Quyến xuống xe, cầm theo một khẩu súng tự chế. Trong khi đó, Thắng và Tuấn Anh đứng chặn trước đầu xe nhằm không cho anh L.Q.H tiếp tục di chuyển.

Theo cơ quan điều tra, Quyến yêu cầu anh L.Q.H xuống xe để nói chuyện, tuy nhiên người này không xuống mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Lúc này, Quyến dùng súng tự chế bắn 2 phát, làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe ô tô của anh L.Q.H.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/5/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với cả 3 đối tượng nêu trên.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Pháp luật - 2 ngày trước

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

