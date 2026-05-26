Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Ngày 26/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xóm Vải, xã Đồng Hỷ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Linh Sơn) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).
Theo cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H, ngày 3/5/2026, Quyến, Tuấn Anh và Thắng đi trên một xe ô tô do Thắng điều khiển từ xã Đồng Hỷ theo Quốc lộ 1B hướng về tỉnh Lạng Sơn để đón người quen.
Khi di chuyển đến địa phận xã Võ Nhai, nhóm của Quyến phát hiện xe ô tô của anh L.Q.H đi ngược chiều nên quay xe truy đuổi. Sau khoảng 5km đuổi theo, đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, Thắng điều khiển xe vượt lên, ép xe ô tô của anh L.Q.H dừng lại.
Sau khi chặn được xe, Quyến xuống xe, cầm theo một khẩu súng tự chế. Trong khi đó, Thắng và Tuấn Anh đứng chặn trước đầu xe nhằm không cho anh L.Q.H tiếp tục di chuyển.
Theo cơ quan điều tra, Quyến yêu cầu anh L.Q.H xuống xe để nói chuyện, tuy nhiên người này không xuống mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Lúc này, Quyến dùng súng tự chế bắn 2 phát, làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe ô tô của anh L.Q.H.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/5/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với cả 3 đối tượng nêu trên.
Theo tài liệu của cơ quan công an, Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
