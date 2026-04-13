Tuyển sinh đại học 2026: Chọn trường học này, thí sinh phải đóng đến 150 triệu đồng/năm tiền học phí
GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026 - 2027, trong đó có trường mức thu cao nhất 150 triệu đồng/năm.
Trong lộ trình tự chủ tài chính, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2026-2027. Đáng chú ý, một số ngành học ghi nhận mức tăng "phi mã", đặc biệt là ở khối ngành sức khỏe.
Mức học phí đại học đang có xu hướng điều chỉnh tăng dần qua từng năm để phù hợp với chi phí đào tạo thực tế. Nhìn lại biến động học phí đại học năm trước, có thể thấy lộ trình này đã được dự báo từ sớm, tạo nên sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành và hệ đào tạo.
Theo ghi nhận, mức phổ biến dao động từ 20-40 triệu đồng. Tuy nhiên có trường thu học phí cao nhất lên 150 triệu đồng/năm là Đại học Tân Tạo (Tây Ninh), mức học phí này áp dụng với ngành Y khoa.
Trong đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức học phí với nhiều chương trình đào tạo điều chỉnh tăng so với năm trước.
Cụ thể, học phí hệ tiêu chuẩn dự kiến dao động từ 20-28 triệu đồng/năm học, tùy theo ngành hoặc chương trình đào tạo, cao hơn mức 18-25 triệu đồng/năm của năm 2025.
Đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí cũng được điều chỉnh tăng, từ khoảng 41-65 triệu đồng/năm học của năm 2025 lên mức 45-70 triệu đồng/năm học trong năm 2026.
Nhà trường cho biết việc điều chỉnh học phí tuân theo lộ trình tăng tối đa 10% mỗi năm, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 238 ngày 3/9/2025 của Chính phủ.
Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội dự kiến tuyển sinh năm 2026 là 2.420 chỉ tiêu. Học phí của trường trong năm 2026 dao động khoảng 1,9 - 2,22 triệu đồng/tháng học, tùy theo từng khối ngành đào tạo.
Đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mức học phí mới áp dụng với sinh viên khóa 2026-2030 dự kiến tăng.
Học phí hệ đại trà ở mức gần 560.000 đồng mỗi tín chỉ, trong khi các chương trình đạt kiểm định chất lượng có mức thu cao hơn, khoảng 1,18 triệu đồng mỗi tín chỉ.
Đặc biệt, sinh viên theo học các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được miễn học phí theo quy định hiện hành.
Dưới đây là mức học phí dự kiến các trường đại học năm 2026-2027:
|
STT
|
Trường
|
Học phí (triệu đồng/năm)
|
1
|
Đại học Ngoại thương
|
28-32 (chương trình chuẩn)
|
2
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
20-28 (chương trình chuẩn)
|
3
|
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
31-67
|
4
|
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
19,1-40
|
5
|
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
38-44
|
6
|
Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
35-58
|
7
|
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
48 (chính quy)
|
8
|
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
34,2-38,2
|
9
|
Đại học Dược Hà Nội
|
28-58 (hệ đại trà)
|
10
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
25-31 (chương trình chuẩn)
|
11
|
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
59-130
|
12
|
Học viện Ngân hàng
|
27,8-29,4 (chuẩn)
|
13
|
Đại học Thương mại
|
25,75-30,69 (chương trình chuẩn)
|
14
|
Học viện Tài chính
|
25-35 (chương trình chuẩn)
|
15
|
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|
20-25 (chương trình chuẩn)
|
16
|
Đại học Xây dựng Hà Nội
|
20,9 (chương trình chuẩn)
|
17
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
18,1 (chương trình chuẩn)
|
18
|
Đại học Mở Hà Nội
|
23,7-25,3
|
19
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
20,7-22,68
|
20
|
Học viện Quản lý giáo dục
|
17,9-20,9
|
21
|
Đại học Y tế công cộng
|
21,01-38,57
|
22
|
Đại học Thủ đô Hà Nội
|
19-22,2
|
23
|
Đại học Công đoàn
|
20,85-25,85 (đại trà)
|
24
|
Học viện Chính sách và Phát triển
|
28 (chương trình chuẩn)
|
25
|
Đại học Phenikaa (Hà Nội)
|
28-128
|
26
|
Đại học FPT
|
46,44-94,8 (học tại Hà Nội, TP HCM)
|
27
|
Đại học Thăng Long (Hà Nội)
|
35,1-54
|
28
|
Đại học CMC (Hà Nội)
|
37,4-44,23
|
29
|
Đại học Đại Nam (Hà Nội)
|
35,7-99
|
30
|
Đại học Thành Đô (Hà Nội)
|
24-52,5
|
31
|
Đại học Đông Đô (Hà Nội)
|
17,49-29,4
|
32
|
Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (Hải Phòng)
|
29,26-47,89
|
33
|
Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
|
18-21,9 (hệ đại trà)
|
34
|
Trường Đại học Luật, Đại học Huế
|
18
|
35
|
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
|
17,9-26,03
|
36
|
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
|
27,7-38
|
37
|
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
|
24,8-26,7
|
38
|
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
|
17,9-20,9
|
39
|
Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai)
|
20,75-25 (chương trình đại trà)
|
40
|
Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)
|
24-93,5
|
41
|
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM
|
35,8 (chương trình dạy bằng tiếng Việt)
|
42
|
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM
|
24,78-30,85
|
43
|
Đại học Y Dược TP HCM
|
30-90
|
44
|
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|
47-81
|
45
|
Đại học Sài Gòn
|
21-53
|
46
|
Đại học Tôn Đức Thắng
|
31,26-68,46 (chương trình chuẩn)
|
47
|
Đại học Văn hóa TP HCM
|
19,91
|
48
|
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
|
80-88 (bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh)
|
49
|
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM
|
42
|
50
|
Đại học Việt - Đức (Bình Dương)
|
87,4-93,2
|
51
|
Đại học Thủ Dầu Một (TP HCM)
|
25,65-31,35
|
52
|
Đại học Tân Tạo (Tây Ninh)
|
25-150
Nguồn: VnExpress
