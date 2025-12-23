Tuyệt đối không được đặt những vật dụng này dưới bàn thờ kẻo lộc lá đội nón ra đi

Tivi

Hiện nay, do không gian sống hạn chế, nhiều gia đình lựa chọn bố trí khu vực thờ cúng ngay trong phòng khách để tiết kiệm diện tích. Điều này dẫn đến việc một số gia chủ vô tình đặt tivi hoặc các thiết bị điện tử ở vị trí dưới bàn thờ, gây ảnh hưởng đến sự trang nghiêm và yên tĩnh của không gian thờ.

Theo phong thủy, khi bố trí bàn thờ trong phòng khách, cần lưu ý tuyệt đối tránh đặt tivi – một trong những đồ vật không nên để dưới bàn thờ – ngay phía dưới hoặc đối diện bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, mang năng lượng âm và tính tĩnh, trong khi tivi lại phát ra năng lượng dương và động từ sóng âm và ánh sáng.

Điều này dễ làm phá vỡ sự cân bằng về mặt phong thủy ở không gian thờ cúng, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh và nghiêm trang của khu vực linh thiêng này.

Ngoài ra, âm thanh phát ra từ tivi, dù lớn hay nhỏ, cũng tạo ra tiếng ồn không phù hợp với không gian cần sự tĩnh lặng và trang trọng như bàn thờ. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến tài vận và sự may mắn của gia đình, làm tiêu hao năng lượng tích cực và hạn chế dòng chảy tài lộc.

Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng khi bố trí không gian phòng khách, đảm bảo khu vực thờ cúng được giữ riêng biệt và yên tĩnh. Điều này không chỉ mang lại sự an lành mà còn giúp duy trì vượng khí cho gia đình.

Giấy tiền, vàng mã

Thắp hương giấy tiền, vàng mã là một tập tục phổ biến ở Việt Nam. Vật phẩm này có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên nhưng không được để lâu trên bàn thờ, cũng như các khu vực xung quanh hoặc dưới chân bàn thờ. Sau khi thắp hương xong, gia chủ phải hóa ngay chứ không nên lưu cữu từ ngày này sang ngày khác.

Vật dụng sinh hoạt hàng ngày

Chổi lau nhà, dép, hay các đồ dùng cá nhân khác là những đồ vật không nên để dưới bàn thờ. Chúng thường không mang ý nghĩa tôn kính và dễ gây ảnh hưởng đến vẻ thiêng liêng, trang trọng của bàn thờ.

Đồ uế tạp

Các vật dụng như thùng rác, giẻ lau, các vật dụng dùng cho việc vệ sinh nên tránh đặt gần hoặc dưới bàn thờ. Những vật này mang tính uế tạp, không sạch sẽ, có thể ảnh hưởng đến bầu không khí thanh tịnh cần thiết cho khu vực thờ cúng.

Đồ vật không sử dụng

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng không gian dưới bàn thờ để lưu trữ các vật phẩm không sử dụng, tạo ra một không gian lộn xộn và thiếu trang nghiêm. Do đó, đây là những đồ vật không nên để dưới bàn thờ. Tốt nhất là tạo một khu vực lưu trữ đồ đạc riêng, tránh xa nơi thờ cúng.

Hoa giả, trái cây giả

Theo phong thủy, khi bài trí bàn thờ, việc sử dụng hoa tươi và trái cây tươi là rất quan trọng. Không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính đối với bề trên, mà còn là một cách thể hiện sự chân thành trong việc thờ cúng.

Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không nên để hoa giả, trái cây giả, đặc biệt là dưới bàn thờ, vì điều này có thể mang đến những điều không may mắn cho gia đình.

Theo phong thủy, việc dùng đồ giả, dù là hoa hay trái cây, sẽ tượng trưng cho sự giả dối và thiếu thành tâm trong việc thờ cúng. Đây là một hành động được xem là bất kính với thần linh và tổ tiên, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của gia đình.

Phong thủy cho biết, khi thiếu lòng thành, gia đình có thể gặp khó khăn trong công việc, tài vận kém, thậm chí có thể gặp phải tình trạng thất thoát tiền bạc, thu nhập không đủ trang trải chi phí.

Không chỉ vậy, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng có thể bị ảnh hưởng, gặp phải những vấn đề không lường trước.

Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn về việc bày trí dưới bàn thờ, hãy chú ý tránh để đồ vật không nên để dưới bàn thờ như hoa giả hay trái cây giả, để bảo vệ sức khỏe, tài lộc và sự an lành cho gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.