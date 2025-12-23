Tuyệt đối không được đặt những vật dụng này dưới bàn thờ kẻo lộc lá đội nón ra đi
GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng để thờ cúng, thể hiện lòng tôn kính với ông bà tổ tiên của gia chủ. Vậy nên cần có sự thận trọng trong việc bố trí không gian xung quanh.
Tivi
Hiện nay, do không gian sống hạn chế, nhiều gia đình lựa chọn bố trí khu vực thờ cúng ngay trong phòng khách để tiết kiệm diện tích. Điều này dẫn đến việc một số gia chủ vô tình đặt tivi hoặc các thiết bị điện tử ở vị trí dưới bàn thờ, gây ảnh hưởng đến sự trang nghiêm và yên tĩnh của không gian thờ.
Theo phong thủy, khi bố trí bàn thờ trong phòng khách, cần lưu ý tuyệt đối tránh đặt tivi – một trong những đồ vật không nên để dưới bàn thờ – ngay phía dưới hoặc đối diện bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, mang năng lượng âm và tính tĩnh, trong khi tivi lại phát ra năng lượng dương và động từ sóng âm và ánh sáng.
Điều này dễ làm phá vỡ sự cân bằng về mặt phong thủy ở không gian thờ cúng, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh và nghiêm trang của khu vực linh thiêng này.
Ngoài ra, âm thanh phát ra từ tivi, dù lớn hay nhỏ, cũng tạo ra tiếng ồn không phù hợp với không gian cần sự tĩnh lặng và trang trọng như bàn thờ. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến tài vận và sự may mắn của gia đình, làm tiêu hao năng lượng tích cực và hạn chế dòng chảy tài lộc.
Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng khi bố trí không gian phòng khách, đảm bảo khu vực thờ cúng được giữ riêng biệt và yên tĩnh. Điều này không chỉ mang lại sự an lành mà còn giúp duy trì vượng khí cho gia đình.
Giấy tiền, vàng mã
Thắp hương giấy tiền, vàng mã là một tập tục phổ biến ở Việt Nam. Vật phẩm này có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên nhưng không được để lâu trên bàn thờ, cũng như các khu vực xung quanh hoặc dưới chân bàn thờ. Sau khi thắp hương xong, gia chủ phải hóa ngay chứ không nên lưu cữu từ ngày này sang ngày khác.
Vật dụng sinh hoạt hàng ngày
Chổi lau nhà, dép, hay các đồ dùng cá nhân khác là những đồ vật không nên để dưới bàn thờ. Chúng thường không mang ý nghĩa tôn kính và dễ gây ảnh hưởng đến vẻ thiêng liêng, trang trọng của bàn thờ.
Đồ uế tạp
Các vật dụng như thùng rác, giẻ lau, các vật dụng dùng cho việc vệ sinh nên tránh đặt gần hoặc dưới bàn thờ. Những vật này mang tính uế tạp, không sạch sẽ, có thể ảnh hưởng đến bầu không khí thanh tịnh cần thiết cho khu vực thờ cúng.
Đồ vật không sử dụng
Nhiều gia đình có thói quen tận dụng không gian dưới bàn thờ để lưu trữ các vật phẩm không sử dụng, tạo ra một không gian lộn xộn và thiếu trang nghiêm. Do đó, đây là những đồ vật không nên để dưới bàn thờ. Tốt nhất là tạo một khu vực lưu trữ đồ đạc riêng, tránh xa nơi thờ cúng.
Hoa giả, trái cây giả
Theo phong thủy, khi bài trí bàn thờ, việc sử dụng hoa tươi và trái cây tươi là rất quan trọng. Không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính đối với bề trên, mà còn là một cách thể hiện sự chân thành trong việc thờ cúng.
Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không nên để hoa giả, trái cây giả, đặc biệt là dưới bàn thờ, vì điều này có thể mang đến những điều không may mắn cho gia đình.
Theo phong thủy, việc dùng đồ giả, dù là hoa hay trái cây, sẽ tượng trưng cho sự giả dối và thiếu thành tâm trong việc thờ cúng. Đây là một hành động được xem là bất kính với thần linh và tổ tiên, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của gia đình.
Phong thủy cho biết, khi thiếu lòng thành, gia đình có thể gặp khó khăn trong công việc, tài vận kém, thậm chí có thể gặp phải tình trạng thất thoát tiền bạc, thu nhập không đủ trang trải chi phí.
Không chỉ vậy, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng có thể bị ảnh hưởng, gặp phải những vấn đề không lường trước.
Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn về việc bày trí dưới bàn thờ, hãy chú ý tránh để đồ vật không nên để dưới bàn thờ như hoa giả hay trái cây giả, để bảo vệ sức khỏe, tài lộc và sự an lành cho gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để những ngày cuối năm gặp may mắn, nhiều tài lộcỞ - 42 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết khí Đông Chí bắt đầu từ 22h03 phút ngày 21/12 đến 9h32 ngày 5/1/2025. Trong thời gian này, mọi người cần biết những điều sau để những ngày cuối năm gặp may, tài lộc.
Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thúỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.
Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khíỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan kiến trúc, cây trồng trước nhà nếu chọn đúng loại thì còn có vai trò như “thần giữ cổng” xua tan tà khí, giúp gia chủ tránh được vận xui.
Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người ViệtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Xem ngày nhập trạch chính là xin phép các vị thần linh đang trú ngụ tại đó đồng ý cho việc chúng ta chuyển đến để sinh sống. Việc làm lễ này còn cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia chủ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiền tài nhiều.
Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một trong những việc rất quan trọng. Vậy, chúng ta có thể hóa giải nếu như vô tình phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây không, hãy tham khảo bài viết sau.
Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.
Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sự hiện diện của cây trầu bà trên bàn làm việc không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực và ý nghĩa phong thủy giá trị.
Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xem tuổi chủ nhà và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà hợp phong thủy, người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.
Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chọn chiều mở cửa cho nhà vệ sinh không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chúng còn hướng đến sự tài lộc, may mắn của gia chủ.
Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hànhỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.
Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?Ở
GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.