Cách an vị ban thờ gia tiên chuẩn, gia đạo được ấm êm
GĐXH - An vị ban thờ là nghi lễ tâm linh trọng yếu, giúp khai mở cát khí, giữ gìn căn khí cho gia đạo. Với gia đình mới chuyển nhà hay lập bàn thờ mới, việc thực hiện đúng chuẩn phong thủy sẽ mang lại bình an, hưng thịnh.
Ý nghĩa của lễ an vị ban thờ
Cầu nối tâm linh giữa hai cõi
An vị ban thờ được xem là chiếc cầu nối linh thiêng giữa cõi âm và dương, giúp gia chủ duy trì sự gắn kết với tổ tiên, thần linh.
Khi bàn thờ được an vị đúng cách, không gian thờ cúng sẽ hội tụ linh khí, trở thành nơi để con cháu tưởng nhớ cội nguồn, nuôi dưỡng lòng hiếu đạo.
Thể hiện lòng thành kính và hiếu nghĩa
Việc chuẩn bị lễ vật trang trọng và tiến hành nghi thức an vị chính là minh chứng cho sự biết ơn, hiếu kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.
Đây cũng là cách gìn giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", một giá trị tinh thần bền vững trong văn hóa người Việt.
Cầu bình an, tài lộc và may mắn
Theo phong thủy, khi bát hương và bàn thờ được an vị chuẩn, gia đình sẽ được phù hộ độ trì, mang lại bình an và may mắn.
Không chỉ vậy, nghi thức này còn giúp thu hút vượng khí, hỗ trợ công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông, con cháu học hành tấn tới.
Xua đuổi xui rủi, hóa giải sát khí
Nếu di chuyển bát hương hoặc bàn thờ mà không làm lễ, gia chủ có thể vô tình phạm vào điều kiêng kỵ. Bởi vậy, trong phong thủy, việc an vị đúng nghi thức còn mang ý nghĩa hóa giải sát khí, giữ cho không gian thờ tự luôn thanh tịnh, đồng thời bảo vệ gia đạo khỏi những điều không may.
Cách an vị ban thờ gia tiên đúng chuẩn
Chuẩn bị bàn thờ và bát hương
Lau chùi bàn thờ sạch sẽ bằng nước gừng hoặc rượu gừng để thanh tẩy, loại bỏ uế khí. Vật phẩm cần có: Bộ Ngũ sự (đỉnh hương, đôi hạc, bình hoa, chân nến, mâm bồng, chén nước) hoặc bộ Tam sự.
Di ảnh gia tiên: Nam đặt bên trái, nữ đặt bên phải (tính từ hướng bàn thờ nhìn ra) theo nguyên lý "nam tả – nữ hữu".
Vật phẩm kiêng kỵ: Tránh đặt tượng thú dữ (hổ, sư tử…) hay vật phẩm chiêu tài trên bàn thờ gia tiên, vì đây là nơi cầu an, không phải cầu tài.
Bát hương mới: Nên chọn bằng sứ (ưu tiên hơn đồng). Tro nếp và cát sạch để làm cốt.
Cốt Thất bảo: Gồm vàng, bạc, ngọc, xà cừ, hổ phách, san hô đỏ và mã não, đặt cùng tro trong bát hương, mang năng lượng ngũ hành, giúp chiêu linh lực, phù trì gia chủ.
Tờ dị hiệu: Ghi danh vị thần linh hoặc gia tiên, bọc giấy trang kim, đặt trong bát hương cùng thất bảo.
Cách bài trí bát hương: Nên thờ 1 hoặc 3 bát hương, tránh số chẵn.
Nếu thờ 3 bát: Bát lớn nhất ở giữa thờ Thần linh, bát bên trái (tính từ bàn thờ nhìn ra) thờ Gia tiên, bát bên phải thờ bà cô ông mãnh.
Nếu thờ Phật: Bát hương thờ Phật phải cao hơn bát hương gia tiên tối thiểu 20cm và nên đặt ở vị trí riêng biệt.
Chuẩn bị mâm lễ cúng an vị
Mâm lễ dâng cúng cần được chuẩn bị chu đáo để bày tỏ lòng thành. Thông thường gồm: 1 con gà trống luộc, buộc cánh tiên. 1 đĩa xôi (xôi trắng, xôi gấc hoặc xôi đậu). 1 chai rượu trắng. 1 mâm ngũ quả tươi. Hoa tươi (thường chọn hoa cúc vàng). Trầu cau, tiền vàng, ngựa giấy, cầu vàng. 1 mâm cơm (chay hoặc mặn).
Lựa chọn giờ hoàng đạo để an vị
Thời điểm tiến hành lễ an vị có ý nghĩa quyết định đến sự hanh thông, cát lợi của gia đạo. Gia chủ nên: Chọn ngày giờ hoàng đạo, tránh các ngày xấu: xung tuổi, Tam Nương, Nguyệt kỵ, Dương Công sát, Sát chủ. Xem xét ngày giờ hợp tuổi mệnh của gia chủ để mang lại bình an, may mắn.
Thực hiện an vị ban thờ gia tiên
Bàn thờ gia tiên cần được đặt ở vị trí cao ráo, trang nghiêm, tránh các hướng phạm kỵ như đối diện nhà vệ sinh, cửa chính hoặc nơi ồn ào, uế tạp. Để tăng vượng khí cho gia đạo, gia chủ nên tham khảo sơ đồ phong thủy để chọn cung vị tốt, nơi tụ khí.
Theo phong thủy, Cung Phước Đức (Diên Niên), Cung Thiên Lộc, Cung Âm Quý Nhân là những vị trí đặc biệt cát lợi để an vị ban thờ. Khi được kích hoạt đúng cách, các cung này sẽ mang đến: Đại cát, đại lợi cho gia đình. Phúc khí dồi dào, cuộc sống hanh thông. Tổ tiên và thần linh phù trợ, gia đạo bình an, hưng vượng.
Nếu cần thay bàn thờ mới, phải làm nghi lễ hạ giải bàn thờ cũ một cách trang trọng, chọn ngày giờ hoàng đạo để không phạm tâm linh. Lễ hạ giải cần có hương hoa, mâm lễ đơn giản và lời khấn xin phép thần linh, gia tiên.
Bàn thờ mới được đưa vào vị trí đã chọn, thực hiện đúng khung giờ cát lợi đã định. Trong quá trình an vị, gia chủ giữ tâm tịnh, ăn mặc chỉnh tề, thể hiện sự thành kính.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách tránh tình trạng dùng điều hòa đắp chăn lông bị giật điệnỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Điều hòa là một trong những thiết bị được dùng phổ biến. Thế nhưng nhiều lúc dùng điều hòa gặp phải tình trạng tĩnh điện khiến không ít người dùng băn khoăn, lo lắng.
Biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ sáng bừng đón Giáng sinh sớmỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo trang trí cây thông, treo đèn và bày các hình nộm để đón không khí lễ hội khi Giáng sinh đang đến gần.
Đây mới là cách giảm bụi mịn trong nhà vô cùng hiệu quảỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Bụi mịn dù không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng đang trở thành mối lo ngại lớn đối với sức khỏe gia đình. Cùng tìm hiểu cách giảm bụi mịn trong nhà vô cùng hiệu quả có trong bài viết dưới đây.
Treo lịch năm mới đúng phong thủy hút may mắn, tài lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Vị trí treo đốc lịch trong nhà theo phong thủy hút may mắn, tài lộc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tuổi, mệnh, hướng nhà. Hãy tham khảo bài viết sau.
Phong thủy nhà cho mùa Noel an lành, sung túc và thúc đẩy tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, tám phương vị sẽ đại diện cho tám tài vị, nếu cảm thấy tài vận năm vừa qua không được suôn sẻ, bạn có thể nhân dịp Noel này bày trí nhà cửa để thúc đẩy tài lộc.
Xem ngày giờ tuần mới 15/12 - 21/12 để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành mang tài lộc về cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý mọi người cách xem ngày giờ tuần mới 15/12 - 21/12 để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành. Hãy nắm bắt thời điểm tốt mang lại tài lộc cho gia chủ.
Cách trang trí phòng khách ấm cúng gần gũi, tạo cảm giác bình yên không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông, nhiệt độ giảm xuống, không gian phòng khách sẽ đóng vai trò quan trọng trong căn nhà. Phòng khách là nơi mọi thành viên trong gia đình thư giãn - giao lưu - chia sẻ - giải trí cùng nhau nên việc trang trí ấm cúng rất quan trọng.
Đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ thế nào để tránh được xung khắc với những đồ dùng nội thất khác?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Đặt bàn trang điểm ở trong không gian phòng ngủ, cần phải quan tâm đến những yếu tố về hướng cũng như vị trí đặt sao cho hợp phong thủy, tránh xung khắc với những đồ dùng nội thất khác.
Căn hộ cao cấp của siêu mẫu Hà Anh lộng lẫy đón Giáng sinhKhông gian sống - 2 ngày trước
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cho biết gia đình cô trang trí Giáng sinh sớm vì ngày 17/12 sẽ sang Anh thăm gia đình chồng.
Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắnPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Đá thu hút tài lộc được xem là vật phẩm phong thủy quyền năng, giúp gia chủ hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng xung quanh và kích hoạt tài vận.
Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạoỞ
GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.