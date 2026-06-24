Tuyết Lan muốn Cương và Khuê phải trả giá sau cái chết của anh trai

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Phía bên kia thành phố", Cương nghe tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Khuê và Tuyết Lan nên cảm thấy bực dọc trong người.

Nhóm Phi Yến truyền tay nhau hình ảnh được cho là kẹp trong sách của Khuê. Bức ảnh Khuê và Tuyết Lan được vẽ khung trái tim, khiến mọi người tin chắc chắn rằng Khuê thích Tuyết Lan.

Cương buồn bã khi nghe lén được các bạn cho rằng Khuê đang thích Lan. Ảnh VTV

Không chỉ vậy, Cương lại thêm một lần bị Tuyết Lan "dắt mũi" nên đã quay sang chỉ trích Khuê mới chính là kẻ "quay lưng" với bạn bè. Khuê thấy thế mới thẳng thắn bóc mẽ người anh em thân thiết của mình đã nói ra lời không nên nói. Tình bạn này có lẽ không thể cứu vãn thêm một lần nào nữa.



Khuê chất vấn Cương: "Mày để cho một đứa con gái dắt mũi rồi quay lại chửi tao á? Cho dù cả thế giới này nó nói tao là thằng con hoang, tao đều có thể cắn răng và sống tiếp. Sao đến cả mày, mày cũng lôi chuyện đấy ra để mày xỉ nhục tao hả? Bọn mình là anh em mà. Hay là từ bé đến bây giờ, ngoài mặt thì mày bảo vệ tao, nhưng mà trong lòng của mày thì mày luôn khinh thường tao. Chỉ vì tao không có bố?".

Khuê và Cương có màn tranh cãi nảy lửa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Khuê và Tuyết Lan đã có cuộc nói chuyện rõ ràng về sự việc trên cầu năm ngoái. Bất chấp những lời giải thích của Khuê, Tuyết Lan vẫn muốn cả Khuê và Cương đều phải trả giá nên đã công khai tuyên chiến, thách thức tình bạn tưởng chừng mãi bền vững của Khuê và Cương.

Tuyết Lan đổ lỗi cho Khuê và Cương gián tiếp gây ra cái chết của anh trai. Ảnh VTV

"Tôi đủ tỉnh táo để biết hai cậu không phải là người đẩy anh trai tôi xuống sông. Nhưng mà nếu ngày hôm đấy anh trai tôi không đi gặp hai người và không bị các người đánh... thì anh trai tôi đã không phải chết một cách oan uổng và đau đớn như thế. Thế nên là các người không hề vô can trong chuyện này. Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này, đồ tàn ác, độc ác!", Tuyết Lan tuyên bố.



Tập 19 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h00 ngày 24/6 trên VTV1.

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