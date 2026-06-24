Tuyết Lan muốn Cương và Khuê phải trả giá sau cái chết của anh trai
GĐXH - Tuyết Lan cho rằng một phần nguyên nhân cái chết của anh trai là do bị Cương và Khuê đánh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Phía bên kia thành phố", Cương nghe tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Khuê và Tuyết Lan nên cảm thấy bực dọc trong người.
Nhóm Phi Yến truyền tay nhau hình ảnh được cho là kẹp trong sách của Khuê. Bức ảnh Khuê và Tuyết Lan được vẽ khung trái tim, khiến mọi người tin chắc chắn rằng Khuê thích Tuyết Lan.
Không chỉ vậy, Cương lại thêm một lần bị Tuyết Lan "dắt mũi" nên đã quay sang chỉ trích Khuê mới chính là kẻ "quay lưng" với bạn bè. Khuê thấy thế mới thẳng thắn bóc mẽ người anh em thân thiết của mình đã nói ra lời không nên nói. Tình bạn này có lẽ không thể cứu vãn thêm một lần nào nữa.
Khuê chất vấn Cương: "Mày để cho một đứa con gái dắt mũi rồi quay lại chửi tao á? Cho dù cả thế giới này nó nói tao là thằng con hoang, tao đều có thể cắn răng và sống tiếp. Sao đến cả mày, mày cũng lôi chuyện đấy ra để mày xỉ nhục tao hả? Bọn mình là anh em mà. Hay là từ bé đến bây giờ, ngoài mặt thì mày bảo vệ tao, nhưng mà trong lòng của mày thì mày luôn khinh thường tao. Chỉ vì tao không có bố?".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Khuê và Tuyết Lan đã có cuộc nói chuyện rõ ràng về sự việc trên cầu năm ngoái. Bất chấp những lời giải thích của Khuê, Tuyết Lan vẫn muốn cả Khuê và Cương đều phải trả giá nên đã công khai tuyên chiến, thách thức tình bạn tưởng chừng mãi bền vững của Khuê và Cương.
"Tôi đủ tỉnh táo để biết hai cậu không phải là người đẩy anh trai tôi xuống sông. Nhưng mà nếu ngày hôm đấy anh trai tôi không đi gặp hai người và không bị các người đánh... thì anh trai tôi đã không phải chết một cách oan uổng và đau đớn như thế. Thế nên là các người không hề vô can trong chuyện này. Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này, đồ tàn ác, độc ác!", Tuyết Lan tuyên bố.
Tập 19 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h00 ngày 24/6 trên VTV1.
Diệu (Quỳnh Châu) muốn ly hôn nhưng chồng lại tìm cách níu kéoXem - nghe - đọc - 3 phút trước
GĐXH - Không bỏ qua chuyện chồng ngoại tình, Diệu muốn chấm dứt hôn nhân nhưng Dương không đồng ý.
10 phim Trung Quốc là đỉnh cao không thể vượt qua, xem xong mới hiểu thế nào là tuyệt tácXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
Danh sách 10 bộ phim Trung Quốc dưới đây được xem là đỉnh cao khó vượt qua, không chỉ tạo nên cơn sốt khi phát sóng mà còn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ.
Đôi bạn thân Khuê và Cương bất hòa vì 'chiêu trò' của Tuyết LanXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan và làm thân với Thái, Khuê giận Cương đến mức nghỉ chơi.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hônXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.
Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.
Bất ngờ với giải thưởng tiền tỷ tại gameshow 'AI Thực chiến 2026'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/6 tại Hà Nội, cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức được phát động, đánh dấu sự trở lại của sân chơi trí tuệ nhân tạo dành cho cộng đồng công nghệ Việt Nam. Năm nay, chương trình mở rộng quy mô tổ chức với hình thức gameshow truyền hình phát sóng trên sóng quốc gia.
Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đối đầu với ông trùm Facebook trong 'The Social Reckoning'Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Hơn 15 năm sau "The Social Network", biên kịch từng đoạt giải Oscar Aaron Sorkin chính thức đưa khán giả trở lại thế giới Facebook bằng "The Social Reckoning", do Sony phát hành.
Hé lộ ông trùm ma túy Lão Công và các thuộc hạ thân tínXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Lão Công là ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.