Giá USD hôm nay 28/4: USD giảm nhẹ, NDT biến động trái chiều, ngoại tệ đồng loạt ‘đổi chiều’
GĐXH - Sáng 28/4, tỷ giá USD/VND điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng thế giới, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều ngoại tệ mạnh như euro, bảng Anh, yen Nhật lại bật tăng trở lại.
TyUSD trong nước hạ nhiệt, tỷ giá trung tâm lùi về 25.111 đồng
Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá USD trung tâm sáng 28/4 ở mức 25.111 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên gần nhất.
Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.855 – 26.367 VND/USD.
Giá USD tTại các ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV, giá USD đồng loạt giảm nhẹ 2 đồng ở cả hai chiều, niêm yết quanh mức 26.136 – 26.366 VND/USD.
Trong khi đó, ACB giữ nguyên giá mua nhưng cũng điều chỉnh giảm 2 đồng ở chiều bán ra, phản ánh xu hướng chung là USD đang "hạ nhiệt" trên toàn hệ thống.
NDT biến động trái chiều, thị trường phân hóa rõ nét
Trái ngược với USD, đồng Nhân dân tệ (NDT) ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các ngân hàng:
Tại Vietcombank, NDT tăng 10 đồng ở cả hai chiều, lên 3.803 – 3.925 VND/NDT
Trong khi đó, BIDV lại giảm mạnh 27 đồng ở chiều mua vào, nhưng tăng 6 đồng ở chiều bán ra
Diễn biến này cho thấy nhu cầu và cung cầu ngoại tệ đang có sự phân hóa, đặc biệt với các đồng tiền khu vực.
Euro, bảng Anh, yen Nhật đồng loạt bật tăng
Ở chiều ngược lại, nhiều ngoại tệ chủ chốt lại tăng giá mạnh: Euro tăng tới 88 đồng; Bảng Anh bật tăng mạnh 161 đồng; Yen Nhật tăng nhẹ 0,26 đồng; Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển khỏi USD trong ngắn hạn, khi tâm lý thị trường thay đổi.
USD thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn neo cao do rủi ro địa chính trị
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index giảm nhẹ xuống 98,54 điểm, thấp hơn 0,04 điểm so với phiên trước.
Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì ở mức tương đối cao trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt. Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt bước tiến rõ ràng, khiến thị trường duy trì tâm lý thận trọng.
Đáng chú ý, giá dầu Brent đã vượt 108 USD/thùng – mức cao nhất trong 3 tuần, khi eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế lưu thông. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến xu hướng tiền tệ toàn cầu.
Theo chuyên gia tài chính ngân hàng lâu năm chia sẻ thì, người có nhu cầu mua USD phục vụ du lịch, du học có thể tận dụng mức giá đang "hạ nhiệt". Doanh nghiệp nhập khẩu hưởng lợi từ chi phí ngoại tệ giảm. Tuy nhiên, người nắm giữ USD cần thận trọng khi xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.
Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chịu tác động từ cả yếu tố quốc tế và điều hành trong nước. Nhà đầu tư và người dân nên theo dõi sát các diễn biến mới để có quyết định phù hợp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ,
Giá bạc hôm nay 28/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trước kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ biệt thự, liền kề, nhà mặt phố hay nhà riêng, phân khúc căn hộ chung cư tại phường Phú Lương, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị emGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A sở hữu thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, dễ hút khách hơn Kia Morning với mức giá siêu rẻ chỉ 245 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đã có giá khá cao, thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ giá bán cũng đã phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2.
Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 26/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà NộiGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.
Xe ga giá 29 triệu đồng trang bị động cơ 125cc mạnh ngang SH Mode, đẹp hoàn hảo, rẻ hơn Vision gây xôn xaoGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga giá rẻ mới không chỉ cạnh tranh doanh số trực tiếp với Honda Vision, mà thậm chí còn có thể ‘thế chân’ SH Mode.
Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.