Giá bạc hôm nay 28/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trước kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tăng hay giảm?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 28/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 28/4 tiếp tục có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giá bán ra đang duy trì ở vùng 78,399 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng, giảm 187 nghìn đồng/kg so với ngày hôm qua.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 8h34 niêm yết ở vùng 77,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,922 triệu đồng/lượng, tức đã giảm 80 nghìn đồng/kg so với ngày hôm qua ( giá bán ngày hôm qua niêm yết ở vùng 78 triệu đồng/kg, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Trong khi tại hệ thống Sacombank-SBJ lại có chiều hướng ngược lại, giá bạc tăng nhẹ so với ngày hôm qua, giá bán mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 3,137 triệu đồng/lượng, tăng 640 nghìn đồng/kg so với 4 ngày trước đó (77,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,913 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Động thái tăng nhẹ cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,950 triệu đồng/lượng và 14,750 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán ngày hôm qua đang duy trì ở ngưỡng 2,944 triệu đồng/lượng và 14,720 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce. Năm ngày liên tiếp, giá bạc thế giới giảm nhẹ và chỉ duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Nhịp giảm sau một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz dù cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
