Giá bạc hôm nay 29/4: Mở phiên giảm gần 2 triệu/kg so với ngày hôm qua
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 29/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh về mức 76 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 29/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 29/4 có sự điều chỉnh giảm mạnh, giảm gần 2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể giá bán đang niêm yết ở vùng 76,479 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá bán mở phiên sáng qua đang duy trì ở vùng 78,399 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 8h48 niêm yết ở vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng, giảm 1,707 triệu đồng/kg so với giá mở phiên sáng qua (77,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,922 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Trong khi tăng nhẹ ngày hôm qua, thì hôm nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc cũng điều chỉnh giảm mạnh cả chiều mua vào và bán ra. Tại thời điểm 8h48 phút sáng nay, giá đang niêm yết ở vùng 76,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,874 triệu đồng/lượng bán ra và 74,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,784 triệu đồng/lượng mua vào. Trong khi giá bán ra ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 3,137 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ra ở vùng 2,871 triệu đồng/lượng và 14,355 triệu đồng/5 lượng trong khi đó giá bán mở phiên sáng qua đang ghi nhận ở vùng 2,950 triệu đồng/lượng và 14,750 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Không chỉ thị trường trong nước, tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng bất ngờ giảm mạnh, dao động quanh vùng từ 72-73 USD/ounce.
Suốt mấy tuần vừa qua, giá bạc có sự phục hồi mạnh, biên độ mở rộng từ 75-81 USD/ounce, thì bước sang tuần này, giá bạc có sự chững lại rõ rệt, giá giảm mạnh.
Tỷ giá USD hôm nay 29/4: USD đảo chiều tăng, NDT giảm trở lạiGiá cả thị trường - 54 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay 29/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ của tỷ giá trung tâm, kéo theo tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Ngược lại, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) quay đầu giảm tại nhiều ngân hàng thương mại.
Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng trang bị 'đáng gờm' chẳng kém SH, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bình dân mới có ngoại hình khá mạnh mẽ, cá tính, bên cạnh đó, xe còn sở hữu những trang bị rất ‘đáng gờm’.
Xe máy điện giá 30 triệu đồng đẹp phong cách, động cơ 5,5kW, tích hợp tính năng như ô tô, rẻ hơn Vision gây chú ý thị trườngGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý với giá khoảng 30 triệu đồng sau trợ giá, thiết kế hiện đại, động cơ 5,5 kW và nhiều tính năng hiếm thấy trên xe máy.
Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch mới sau nghỉ lễ.
Xe máy điện giá 29 triệu đồng đẹp phong cách, kết nối thông minh, đi 123km/lần sạc, rẻ hơn Vision được lòng chị em nếu đưa về Việt NamGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển châu Âu, đi 123 km/lần sạc, có kết nối thông minh và giá chỉ khoảng 29 triệu đồng.
Giá USD hôm nay 28/4: USD giảm nhẹ, NDT biến động trái chiều, ngoại tệ đồng loạt ‘đổi chiều’Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 28/4, tỷ giá USD/VND điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng thế giới, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều ngoại tệ mạnh như euro, bảng Anh, yen Nhật lại bật tăng trở lại.
Giá bạc hôm nay 28/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trước kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ biệt thự, liền kề, nhà mặt phố hay nhà riêng, phân khúc căn hộ chung cư tại phường Phú Lương, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị emGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A sở hữu thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, dễ hút khách hơn Kia Morning với mức giá siêu rẻ chỉ 245 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.
SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị emGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng A sở hữu thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, dễ hút khách hơn Kia Morning với mức giá siêu rẻ chỉ 245 triệu đồng.