Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hiện nay, phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, nguồn cung chung cư tại phường Phú Lương tương đối dồi dào, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 55 đến hơn 70 triệu đồng/m2 đối với lại hình căn hộ thứ cấp.

Đơn cử có thể kể đến, một căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 69m2, tại dự án The Vesta, phường Phú Lương, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,9 tỷ đồng, tương đương 71,01 triệu đồng/m2.

Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại dự án chung cư Thanh Trì, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội (tức huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được chính chủ rao bán với giá 3,38 tỷ đồng, tương đương 61,46 triệu đồng/m2.

Tại khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, phường Phú Lương, căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 47,8m2 hiện đang được rao bán với giá 2,65 tỷ đồng, tương đương 55,44 triệu đồng/m2.

Khu vực phường Phú Lương, Hà Nội, đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá bất động sản trong bối cảnh nhu cầu mua nhà liên tục ở mức cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực phía Tây thủ đô, kéo theo sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Việc kết nối thuận tiện với các trục đường lớn và khu trung tâm đã khiến Phú Lương trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư. Cùng với đó, giá nhà đất ngày một leo thang trong khi nhu cầu nhà ở thực của người dân vẫn tăng mạnh. Tổng hòa các yếu tố về hạ tầng, nhu cầu ở thực và hoạt động đầu tư đã góp phần lý giải cho hiện tượng tăng giá nhanh và sức mua cao tại khu vực này trong thời gian gần đây.