Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng trang bị 'đáng gờm' chẳng kém SH, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc trang bị 'đáng gờm' chẳng kém SH, đẹp như SH Mode

Zontes 150V

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Trung Quốc, mẫu xe tay ga Zontes 150V được quảng bá rầm rộ từ năm ngoái đang chuẩn bị ra mắt chính thức tại thị trường nước này. Thậm chí, hiện tại hãng đã cho phép đặt hàng sớm Zontes 150V trực tiếp tại các đại lý.

Chiếc xe Zontes 150V mới sẽ được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 van, dung tích thực tế 149,5cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này có khả năng sản sinh ra công suất tối đa 17,7 mã lực. Đây là mức sức mạnh khá đáng gờm, sánh ngang Honda SH và bỏ xa SH Mode. Động cơ có thể giúp 150V vượt qua mốc tốc độ 120 km/h.





Zontes 150V mới sẽ được trang bị động cơ xi-lanh đơn

Ngoài hệ thống truyền động, Zontes 150V thừa hưởng một số ưu điểm cốt lõi từ Zontes 150X. Một trong số đó là khung sườn liền khối bằng hợp kim nhôm, một đặc điểm hiếm thấy ở các dòng xe tay ga 150cc. Khung sườn này có độ cứng cao và trọng lượng nhẹ, nhờ vậy trọng lượng khô của Zontes 150V chỉ ở mức 108kg. Một ưu điểm khác là không gian chứa đồ dưới yên xe, theo nhà sản xuất, có thể chứa được 2 mũ bảo hiểm cỡ lớn, một dung tích chứa đồ thường thấy ở các dòng xe tay ga thể thao.

Zontes 150V thừa hưởng một số ưu điểm cốt lõi từ Zontes 150X.

Về cấu hình trang bị, Zontes 150V có bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ trình chiếu hình ảnh dẫn đường, chìa khóa thông minh Smartkey, 2 cổng USB sạc nhanh và hệ thống giám sát áp suất lốp đều là trang bị tiêu chuẩn. Các tính năng an toàn bao gồm hệ thống chống bó phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như trên Honda SH.





Zontes 150V có bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu TFT 5 inch

Ngoại hình của Zontes 150V mang phong cách "cơ khí", hầm hố hơn Honda SH và SH Mode. Xe sử dụng đèn pha LED bốn thấu kính tách rời dễ nhận biết, kết hợp với đèn chạy ban ngày màu xanh lam. So với sự tập trung vào tính thực dụng cho việc đi lại hàng ngày của Honda SH hay SH Mode, 150V trông trẻ trung và mạnh mẽ hơn rõ rệt.

Giá xe ga 150cc Zontes 150V

Mặc dù giá bán chính thức của Zontes 150V chưa được công bố, nhưng đã có những dự đoán khá rõ ràng trên thị trường. Dựa trên giá 11.800 nhân dân tệ (khoảng 45,5 triệu đồng) của Zontes 150X, mẫu xe 150V mới dự kiến sẽ đắt hơn chút ít, nằm trong khoảng giá từ 12.000 nhân dân tệ đến 13.000 nhân dân tệ (khoảng 46,2 triệu đồng đến 50,1 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.