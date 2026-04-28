SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

Hyundai Venue gia nhập “câu lạc bộ xe màu đen” với phiên bản mới Knight Edition. Đây là mẫu xe thứ hai của Hyundai, sau Hyundai Creta, được áp dụng phong cách “đen hóa” (blacked-out). Tuy nhiên, xe vẫn được cung cấp thêm bốn màu khác với điểm nhấn đen tương phản thay cho chi tiết mạ crôm truyền thống. Hyundai mang đến Venue Knight Edition với nhiều tùy chọn động cơ xăng và hộp số, không chỉ giới hạn ở bản cao cấp nhất.

Những thay đổi trên bản Knight Edition bao gồm lớp hoàn thiện màu đen cho lưới tản nhiệt, logo, thanh giá nóc, ăng-ten vây cá mập, gương chiếu hậu ngoài (ORVM), tấm ốp gầm và mâm hợp kim. Ngoài ra còn có các chi tiết trang trí màu đồng ở cản trước/sau, bánh trước và thanh giá nóc. Kẹp phanh trước được sơn đỏ và xe có logo “Knight”. Bản S (O) không có mâm hợp kim nhưng được trang bị ốp bánh màu đen.

Xe có bốn tùy chọn màu đơn sắc: Abyss Black, Atlas White, Titan Gray và Fiery Red, cùng một tùy chọn hai tông màu là Fiery Red kết hợp Abyss Black.

Nội thất hai tông màu của Venue được thay bằng chủ đề đen toàn bộ trên bản Knight Edition. Xe còn có các chi tiết trang trí màu đồng khắp cabin, bao gồm ghế bọc màu đen với điểm nhấn crôm. Để tăng cảm giác thể thao và cao cấp, bàn đạp được hoàn thiện kim loại và xe có thảm sàn thiết kế 3D.





Camera hành trình kép (dual camera dashcam) được lấy từ Hyundai Venue N Line và trang bị riêng cho các phiên bản Knight Edition. Bản S(O) MT cũng có gương chiếu hậu trong chống chói tự động (electrochromic IRVM), vốn có từ bản SX.

Các trang bị sẵn có trên Venue gồm cửa sổ trời chỉnh điện, màn hình cảm ứng 8 inch, sạc không dây, tối đa sáu túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp và camera lùi.

Venue Knight Edition sử dụng các động cơ xăng hiện có: máy xăng 1.2L và máy xăng tăng áp 1.0L. Động cơ 1.2L cho công suất 83PS và mô-men xoắn 114Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Một điểm cập nhật đáng chú ý là bản Knight Edition trang bị hộp số sàn 6 cấp cho động cơ tăng áp, thay vì hộp số iMT (số sàn không có bàn đạp côn) trên các bản thường. Động cơ tăng áp cho công suất 120PS và mô-men xoắn 172Nm, đồng thời có tùy chọn hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT).

Ngoài ra, Venue tiêu chuẩn còn có động cơ diesel 1.5L công suất 115PS đi kèm hộp số sàn, nhưng không áp dụng cho bản Knight Edition. Hyundai Venue cạnh tranh với các đối thủ như Kia Sonet, Mahindra XUV300, Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Renault Kiger, Nissan Magnite và Maruti Fronx. Riêng bản Knight Edition sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản Dark của Tata Nexon cũng như Kia Sonet X-Line.

Phiên bản Venue Knight Edition có giá từ 10 lakh đến 13,48 lakh Rs (khoảng 245 – 330 triệu đồng), cao hơn tối đa 33.000 Rs so với các phiên bản tương ứng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



