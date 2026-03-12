Mới nhất
Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Thứ năm, 10:41 12/03/2026 | Giá cả thị trường
Mai Thị Hạnh
Mai Thị Hạnh
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng.

Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.061 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.808 – 26.313 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được niêm yết ở mức 24.857 – 26.261 VND/USD (mua vào – bán ra), giảm 2 đồng ở chiều mua và 4 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh - Ảnh 1.

Tỷ giá USD hôm nay (ngày 12/3/2026).

USD tại ngân hàng đồng loạt tăng

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy giá USD hôm nay tăng nhẹ ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết ở mức 26.007 – 26.314 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 23 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tương tự, BIDV hiện giao dịch USD ở mức 25.050 – 26.314 VND/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 25.986 – 26.314 VND/USD, tăng 19 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán.

Trong khi đó, ACB đang giao dịch USD ở mức 26.040 – 26.314 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua nhưng tăng 3 đồng chiều bán so với sáng hôm qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh - Ảnh 2.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh - Ảnh 3.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (ngày 12/3/2026).

USD chợ đen giảm sâu

Trái ngược với diễn biến tại hệ thống ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh.

Hiện USD được giao dịch quanh mức 26.606 – 26.746 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 312 đồng ở chiều mua và 292 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường tự do đang điều chỉnh mạnh sau khi USD tăng nóng và có thời điểm vượt mốc 27.000 đồng/USD trong những ngày gần đây.


Top