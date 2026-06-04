Huyền thoại xe máy Honda giá 25 triệu đồng thiết kế vượt tầm, nâng cấp trang bị, rẻ hiếm thấy

Xe số giá rẻ 18,6 triệu đồng kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất thị trường GĐXH - Xe số gây chú ý nhờ kiểu dáng thể thao, hộp số 4 cấp, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành phù hợp với học sinh chưa có bằng lái.

Xe máy Honda trở lại thiết kế vượt tầm, nâng cấp trang bị

Honda Shine 100 DX

Cách đây không lâu, Bangladesh Honda Private Limite đã giới thiệu phiên bản mới Shine 100 DX tại thị trường Bangladesh. Honda Shine 100 DX được nâng cấp về thiết kế và bổ sung tính năng mới so với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng vẫn giữ nguyên khung gầm, các bộ phận cơ khí và động cơ.





Honda Shine 100 DX được nâng cấp về thiết kế

Về thiết kế, Honda Shine 100 DX sở hữu cụm đèn pha mới với các chi tiết mạ crôm. Xe cũng được trang bị bình xăng rộng với thiết kế điêu khắc cùng logo Honda nổi bật.

Honda Shine 100 DX sở hữu cụm đèn pha mới với các chi tiết mạ crôm.

Mẫu xe sử dụng bộ tem và đồ họa mới trên thân xe, trong khi yên xe liền khối dài vẫn được giữ nguyên từ bản tiêu chuẩn. Một số chi tiết thiết kế đáng chú ý khác gồm ống xả mạ crôm, động cơ sơn đen hoàn toàn và tay nắm sau.

Honda Shine 100 DX được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD mới, hiển thị nhiều thông tin hữu ích như mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian thực, quãng đường có thể đi tiếp (range) và cảnh báo lịch bảo dưỡng.

Honda Shine 100 DX được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD mới

Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Nhiệm vụ phanh được đảm nhiệm bởi phanh tang trống ở cả hai bánh, kết hợp với hệ thống phanh kết hợp CBS. Xe sử dụng bánh 17 inch với lốp không săm và còn có tính năng ngắt động cơ khi chống nghiêng.





Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ.

Shine 100 DX có trọng lượng không tải nhẹ 103 kg, khoảng sáng gầm xe rộng rãi 168 mm, bình xăng 10 lít và chiều cao yên xe 786 mm dễ tiếp cận. Các thông số dài x rộng x cao của Shine 100 DX lần lượt là 1.955 mm x 754 mm x 1.050 mm, chiều dài cơ sở 1.245 mm.





Shine 100 DX có trọng lượng không tải nhẹ 103 kg

Về mặt vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 98,98cc đạt chuẩn OBD-2B, tích hợp công nghệ eSP (Enhanced Smart Power) của Honda. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,28 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,04 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 4 cấp.

Giá xe máy Honda Shine 100 DX

Theo ghi nhận, Honda Shine 100 DX 2026 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá 117.000 BDT (khoảng 25 triệu đồng), tăng 6.000 BDT so với Shine 100 tiêu chuẩn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







