Uống 1 cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm này thì chỉ 'gây họa' thêm cho cơ thể mà thôi

Trong Đông y, mật ong là một trong những loại dược phẩm tốt, nó có vị ngọt, tính bình. Ở nước ta, mật ong có thể tận dụng bằng rất nhiều cách khác nhau: khi thì để nấu ăn thay thế cho đường, khi thì để làm siro ngậm ho. Nhưng nếu bạn muốn tận dụng được 100% lợi ích của mật ong, thì đừng quên thưởng thức chúng vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.

Nếu chăm chỉ uống nước mật ong vào buổi sáng, cơ thể sẽ đạt được những lợi ích tuyệt vời nào, và khi uống cần phải lưu ý điều gì? Câu trả lời sẽ có ngay bên dưới đây.

Chăm chỉ uống 1 cốc nước mật ong sau khi ngủ dậy, cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

1. Có thể làm sạch độc tố trong gan



Nước mật ong không chỉ có hiệu quả trong việc tăng cường tác dụng của quá trình trao đổi chất, mà còn có thể phục hồi chức năng của gan. Trong mật ong cũng có chứa hàm lượng glucozo rất cao, sẽ tạo điều kiện cho gan thực hiện việc trao đổi chất và giải độc gan tốt hơn.

2. Thúc đẩy tiêu hóa và cải thiện khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng



Uống một cốc nước mật ong sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp bảo dưỡng dạ dày, hơn nữa còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa của bữa sáng và hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng trong thức ăn.

3. Giúp cơ thể khỏe khoắn hơn



Y học hiện đại cho biết một thìa mật ong chứa khoảng 64 calo và không có chất béo hoặc cholesterol, chứa đầy đủ vitamin, các enzyme, axit amin và các khoáng chất như canxi, sắt, natri clorua, magiê, phosphate và kali.... những chất dinh dưỡng quý báu này có tác dụng rất lớn trong việc bồi bổ cơ thể, uống một cốc nước mật ong sau khi ngủ dậy buổi sáng có thể cung cấp năng lượng cần thiết để làm việc và hoạt động thể chất.

4. Uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng có thể ngăn ngừa hạ đường huyết

Mật ong rất giàu các nguyên tố vi lượng, vừa có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể vừa có thể ngăn ngừa hạ đường huyết.

5. Làn da căng mịn hơn rõ rệt

Mật ong rất tốt cho da, đó là lý do vì sao rất nhiều sản phẩm chăm sóc da thường có chứa mật ong. Phụ nữ yêu thích làm đẹp có thể uống nước mật ong mỗi ngày để đạt được hiệu quả làm đẹp da. Mật ong có chứa các enzym, nhiều vitamin, khoáng chất và nước nên có thể giúp làn da khoẻ mạnh, tươi tắn hơn chỉ sau một thời gian ngắn.



6. Tăng cường tuổi thọ

Mật ong chứa hầu hết năng lượng cần thiết cho các tế bào thần kinh não. Hơn nữa, đường fructose và glucose có trong nó có thể cải thiện tình trạng hoạt động của máu và giảm mệt mỏi. Mật ong cũng giúp thúc đẩy sự trao đổi chất, làm chậm quá trình lão hóa, ngừa bệnh tật hiệu quả, từ đó có thể tăng cường tuổi thọ.

7. Giảm cân rõ rệt

Nếu bạn uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể cảm thấy no hơn và tránh việc ăn nhiều trong bữa ăn. Đồng thời, việc uống nước trước bữa ăn sáng cũng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, từ đó hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ.

4 sai lầm cần tránh khi uống nước mật ong buổi sáng để không gây họa thêm cho cơ thể

1. Pha quá nhiều mật ong trong một lần uống

Cái gì cũng có hai mặt của nó vì thế chúng ta không nên lạm dụng. Khoảng 50ml mật ong mỗi ngày là tối ưu nhất cho sức khỏe, không nên dùng quá đà vì có thể gây tăng cân nhanh, làm giảm huyết áp và đặc biệt gây hại cho răng miệng.

2. Pha mật ong bằng nước nóng

Mặc dù mật ong ở dạng thô có thể là một nguồn tuyệt vời cho sức khỏe và làn da, nhưng mật ong pha bằng nước nóng lại cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Theo chuyên gia Ayurvedic, Tiến sĩ Sudha Asokan (đến từ Delhi, Ấn Độ), việc sử dụng nước nóng trên 60 độ C pha mật ong sẽ làm tăng đáng kể hydroxymethyl furfuraldehyde (HMF) - đây là một chất gây ung thư trong tự nhiên. Hoặc, việc pha mật ong với nước nóng có thể sẽ làm mất đi các enzym và chất dinh dưỡng thiết yếu của nó. Cách uống mật ong tốt nhất là với nước nguội hoặc nước ấm 30-40 độ C.

3. Uống nước mật ong ngay sau khi ngủ dậy

Uống nước mật ong vào buổi sáng rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa rằng nước mật ong là "cốc nước đầu tiên" trong ngày của bạn. Bởi lúc này bụng còn trống không, nếu bạn vội vàng uống nước mật ong ngay sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, đối với người không dung nạp đường fructose còn có thể gây đau bụng, tiêu chảy.

Cách sử dụng nước mật ong đúng nhất đó là ngủ dậy, nghỉ ngơi vài phút rồi uống một cốc nước ấm; chờ vài phút sau mới uống nước mật ong pha loãng một cách từ từ hoặc có thể sử dụng chung với bữa sáng.

4. Đang có lượng đường trong máu cao vẫn uống nước mật ong

Nước mật ong rất tốt nhưng không phù hợp với người tiểu đường. Lý do là vì mật ong có chứa đường sucrose, fructose có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao quá nhanh. Nếu bệnh nhân tiểu đường , đường huyết cao sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.