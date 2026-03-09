Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản
GĐXH - Biến chứng của sốt siêu vi gây suy giảm chức năng thận, khiến người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.
Suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản
Anh Chy (52 tuổi) có tiền sử tiểu đường hơn 10 năm. Năm 2023, anh mắc sốt siêu vi thông thường nhưng bệnh nhanh chóng diễn tiến nặng thành nhiễm trùng huyết, phải nhập viện cấp cứu.
Dù được cứu sống, đợt nhiễm trùng nặng đã gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận. Sau đó sức khỏe của anh suy giảm dần. Đến năm 2024, các bác sĩ xác định anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.
BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận – Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết khi đến khám, bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng của suy thận nặng như chán ăn, buồn nôn, ngứa toàn thân, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và suy giảm nhận thức.
Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận của bệnh nhân chỉ còn dưới 5 ml/phút/1,73m², nghĩa là chức năng thận gần như mất hoàn toàn. Bệnh nhân còn bị thiếu máu nặng khi chỉ số hemoglobin chỉ còn 7,5 g/dL, kèm theo nồng độ ure máu tăng cao.
Theo bác sĩ Hằng, nếu không được lọc máu kịp thời, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có nguy cơ tăng kali máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim và thậm chí đột tử.
Nhiễm trùng huyết khiến suy thận tiến triển nhanh hơn
Các chuyên gia cho biết suy thận mạn là biến chứng thường gặp ở người mắc tiểu đường lâu năm. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các vi mạch trong cầu thận bị tổn thương, khiến khả năng lọc chất thải của thận suy giảm theo thời gian.
Trong trường hợp của anh Chy, nhiễm trùng huyết được xem là yếu tố khiến tình trạng suy thận tiến triển nhanh hơn.
Khi xảy ra nhiễm trùng huyết, cơ thể phản ứng bằng tình trạng viêm toàn thân, gây giãn mạch, tụt huyết áp và rối loạn phân phối máu đến các cơ quan. Thận là cơ quan phụ thuộc nhiều vào lưu lượng máu để duy trì chức năng lọc nên rất dễ bị tổn thương.
Ngoài ra, độc tố từ vi khuẩn và phản ứng viêm còn có thể gây tổn thương trực tiếp cấu trúc thận, đồng thời hình thành các vi huyết khối trong hệ mao mạch, khiến nhiều đơn vị lọc của thận bị phá hủy vĩnh viễn.
Ở những người có bệnh nền đái tháo đường như anh Chy, nguy cơ suy thận nặng càng cao do chức năng thận vốn đã suy yếu từ trước.
Điều trị suy thận giai đoạn cuối bằng lọc máu định kỳ
Sau khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, anh Chy được chỉ định chạy thận nhân tạo định kỳ với tần suất ba buổi mỗi tuần.
Ngoài ra, bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật lọc máu HDF online – phương pháp giúp loại bỏ hiệu quả các phân tử độc có kích thước trung bình và lớn, vốn khó loại bỏ bằng phương pháp lọc máu thông thường.
Phương pháp này cũng giúp cải thiện huyết động, bảo vệ tim mạch, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy thận mạn.
Sau gần một năm điều trị, tình trạng thiếu máu của bệnh nhân đã được kiểm soát, các chỉ số độc chất trong máu ổn định. Bệnh nhân thích nghi tốt với việc lọc máu, ăn uống và ngủ tốt hơn, không còn khó thở hay phù.
Người mắc tiểu đường cần phòng ngừa nguy cơ suy thận
Theo bác sĩ Hằng, suy thận mạn không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.
Người bệnh cần thực hiện nghiêm lịch lọc máu, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát lượng nước, muối cũng như các khoáng chất như kali và phospho để hạn chế biến chứng.
Bác sĩ cũng lưu ý không phải tất cả trường hợp nhiễm trùng huyết đều dẫn đến suy thận. Tuy nhiên, nhiễm trùng nặng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường.
Vì vậy, người mắc tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết, điều trị triệt để các ổ nhiễm trùng và đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, tiểu ít, phù, buồn nôn hoặc mệt mỏi kéo dài để phòng ngừa nguy cơ suy thận.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Sau 4 năm theo dõi khối u được phát hiện trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào thần kinh nội tiết ở phổi, một dạng ung thư hiếm gặp.
Uống 1 cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm này thì chỉ 'gây họa' thêm cho cơ thể mà thôiSống khỏe - 4 giờ trước
Nếu chăm chỉ uống nước mật ong vào buổi sáng, cơ thể sẽ đạt được những lợi ích tuyệt vời nào, và khi uống cần phải lưu ý điều gì?
Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?Sống khỏe - 21 giờ trước
Trà xanh tươi là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?
7 điều có thể xảy ra với cơ thể người không ăn rau và trái câySống khỏe - 22 giờ trước
Có một số người không thích ăn rau và trái cây. Mặc dù sức khỏe có thể vẫn bình thường nhưng về lâu dài thói quen ăn uống này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi uống nước, làm tăng nguy cơ suy thận mà không hề nhận ra.
Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều năm bị tiểu khó, tiểu đêm, ông Cường đi khám phát hiện ông bị ung thư tuyến tiền liệt với chỉ số PSA tăng cao gấp nhiều lần bình thường.
Chậm kinh sau ngừng biện pháp tránh thai nội tiết tố có đáng lo?Sống khỏe - 1 ngày trước
Sau khi ngừng tránh thai nội tiết, nhiều chị em lo lắng vì chu kỳ kinh nguyệt bị chậm. Dưới đây là 7 nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này mà phụ nữ cần lưu ý.
Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩY tế - 1 ngày trước
Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.
Có nên ăn trứng vào buổi tối không?Sống khỏe - 1 ngày trước
Ăn trứng vào buổi tối thường bị cho là gây đầy bụng và tăng cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại lại chỉ ra rằng đây chính là 'thời điểm vàng' mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và vóc dáng.
Top 6 loại thịt nhiều protein, ít chất béoSống khỏe - 1 ngày trước
Việc lựa chọn các loại thịt tốt cho sức khỏe nhất có thể giúp cân bằng lượng protein nạp vào mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo. Các phần thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao để hỗ trợ duy trì cơ bắp, tạo cảm giác no và sức khỏe tổng thể, đồng thời kiểm soát lượng chất béo bão hòa.
5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi uống nước, làm tăng nguy cơ suy thận mà không hề nhận ra.