Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản

Suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản

Anh Chy (52 tuổi) có tiền sử tiểu đường hơn 10 năm. Năm 2023, anh mắc sốt siêu vi thông thường nhưng bệnh nhanh chóng diễn tiến nặng thành nhiễm trùng huyết, phải nhập viện cấp cứu.

Dù được cứu sống, đợt nhiễm trùng nặng đã gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận. Sau đó sức khỏe của anh suy giảm dần. Đến năm 2024, các bác sĩ xác định anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.

BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận – Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết khi đến khám, bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng của suy thận nặng như chán ăn, buồn nôn, ngứa toàn thân, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và suy giảm nhận thức.

Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận của bệnh nhân chỉ còn dưới 5 ml/phút/1,73m², nghĩa là chức năng thận gần như mất hoàn toàn. Bệnh nhân còn bị thiếu máu nặng khi chỉ số hemoglobin chỉ còn 7,5 g/dL, kèm theo nồng độ ure máu tăng cao.

Theo bác sĩ Hằng, nếu không được lọc máu kịp thời, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có nguy cơ tăng kali máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim và thậm chí đột tử.

Nhiễm trùng huyết khiến suy thận tiến triển nhanh hơn

Các chuyên gia cho biết suy thận mạn là biến chứng thường gặp ở người mắc tiểu đường lâu năm. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các vi mạch trong cầu thận bị tổn thương, khiến khả năng lọc chất thải của thận suy giảm theo thời gian.

Trong trường hợp của anh Chy, nhiễm trùng huyết được xem là yếu tố khiến tình trạng suy thận tiến triển nhanh hơn.

Khi xảy ra nhiễm trùng huyết, cơ thể phản ứng bằng tình trạng viêm toàn thân, gây giãn mạch, tụt huyết áp và rối loạn phân phối máu đến các cơ quan. Thận là cơ quan phụ thuộc nhiều vào lưu lượng máu để duy trì chức năng lọc nên rất dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, độc tố từ vi khuẩn và phản ứng viêm còn có thể gây tổn thương trực tiếp cấu trúc thận, đồng thời hình thành các vi huyết khối trong hệ mao mạch, khiến nhiều đơn vị lọc của thận bị phá hủy vĩnh viễn.

Ở những người có bệnh nền đái tháo đường như anh Chy, nguy cơ suy thận nặng càng cao do chức năng thận vốn đã suy yếu từ trước.

Ảnh minh họa.

Điều trị suy thận giai đoạn cuối bằng lọc máu định kỳ

Sau khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, anh Chy được chỉ định chạy thận nhân tạo định kỳ với tần suất ba buổi mỗi tuần.

Ngoài ra, bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật lọc máu HDF online – phương pháp giúp loại bỏ hiệu quả các phân tử độc có kích thước trung bình và lớn, vốn khó loại bỏ bằng phương pháp lọc máu thông thường.

Phương pháp này cũng giúp cải thiện huyết động, bảo vệ tim mạch, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy thận mạn.

Sau gần một năm điều trị, tình trạng thiếu máu của bệnh nhân đã được kiểm soát, các chỉ số độc chất trong máu ổn định. Bệnh nhân thích nghi tốt với việc lọc máu, ăn uống và ngủ tốt hơn, không còn khó thở hay phù.

Người mắc tiểu đường cần phòng ngừa nguy cơ suy thận

Theo bác sĩ Hằng, suy thận mạn không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Người bệnh cần thực hiện nghiêm lịch lọc máu, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát lượng nước, muối cũng như các khoáng chất như kali và phospho để hạn chế biến chứng.

Bác sĩ cũng lưu ý không phải tất cả trường hợp nhiễm trùng huyết đều dẫn đến suy thận. Tuy nhiên, nhiễm trùng nặng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường.

Vì vậy, người mắc tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết, điều trị triệt để các ổ nhiễm trùng và đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, tiểu ít, phù, buồn nôn hoặc mệt mỏi kéo dài để phòng ngừa nguy cơ suy thận.