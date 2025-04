Uống gì để tốt cho người bị bệnh gout?

Nước lọc

Nước lọc được xem là lựa chọn hàng đầu trong danh sách những loại nước tốt cho bệnh nhân gout bởi tính phổ biến, có thể tìm thấy ở mọi nơi.

Những người bệnh gout cần uống đủ 8 ly nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn, thời gian uống nước cách nhau vừa đủ. Và để hoạt động uống nước đem lại hiệu quả tốt nhất, người bệnh cần lưu ý những điều sau:

Uống từng ngụm nhỏ; Không uống nước một lần quá nhiều mà nên chia ra nhiều lần uống trong ngày; Không uống nhiều nước trước và giữa bữa ăn; Nên uống nước ngay khi vừa thức dậy.

Nước uống tính chất kiềm

Nước uống có tính chất kiềm có độ PH từ 6.5-8.5, các nhà khoa học và bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bệnh nhân gout nên dùng thường xuyên vì có nhiều tác dụng có lợi: Điều chỉnh PH trong máu, từ đó giảm triệu chứng cơn gout cấp và giảm xuất hiện cơn gút mới; bảo vệ thận khỏi bị tấn công bởi các tinh thể urat; hạn chế hình thành sỏi thận. Hiện tại có nhiều loại nước kiềm khác nhau có thể sử dụng, phổ biến nhất là:

Nước điện giải Ion kiềm: Được tạo ra từ quá trình điện phân trong bình điện giải. Đặc trưng của quá trình điện phân sẽ tạo ra nước có pH >7 với hàm lượng ion OH- dồi dào hơn hàm lượng ion H+.

Nước khoáng: Là loại nước có nguồn gốc từ thiên nhiên, thường là từ các mạch nước ngầm có trữ lượng lớn sâu trong lòng đất. Nước khoáng được xử lý vi sinh trước khi đóng chai để tiêu thụ ngoài thụ thị trường.

Nước kiềm (Soda): Nước kiềm được tạo ra bằng pha hóa chất thực phẩm có tính kiềm như soda.

Với phương pháp này để có được pH mong muốn, hóa chất cần được pha với hàm lượng nhất định. Loại nước này còn được biết đến với tên gọi nước alkaline. Soda nguyên chất (không thêm chanh hoặc đường) có chứa hàm lượng kiềm bicarbonat cao. Chất kiềm này cũng tương đồng với bicarbnat trong cơ thể, có tác dụng chuyển hóa máu, trung hòa lượng acid uric.

Những lưu ý uống soda để cải thiện bệnh gout gồm: Uống soda nguyên, không thêm chanh hoặc đường; Để soda bay hết hơi CO2 trước khi uống; Uống mỗi ngày, sau các bữa ăn; Canh rau hoặc trà thảo dược.

Trà thảo dược và một số các loại rau xanh có thể khả năng làm giảm acid uric tự nhiên, phù hợp với người bệnh gút. Ngoài ra, việc ăn canh rau hay tăng cường uống trà thảo dược cũng là một phương pháp cung cấp nước, tăng lượng chất lỏng tiêu thụ cho cơ thể.

Việc bổ sung canh rau và trà thảo mộc trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh gout là điều nên làm.

Vì thế, việc bổ sung canh rau và trà thảo mộc trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh gout là điều nên làm để giảm thiểu tình trạng nghiêm trọng của các triệu chứng, và lâu dần là làm thuyên giảm chúng.

Nước chanh

Nước chanh là loại thực phẩm giàu vitamin C, là một chất có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Ngoài việc tăng cường sức đề kháng, vitamin C có thể giúp làm trung hòa acid uric trong cơ thể người bệnh. Đến từ việc, vitamin C giúp thận hoạt động mạnh hơn, loại bỏ acid uric dư thừa ra khỏi cơ thể.

Vì thế, nước chanh cũng như các thực phẩm giàu vitamin C không chỉ giúp hỗ trợ sức khỏe người bệnh gout trong quá trình điều trị tốt, mà còn có thể giúp người khỏe mạnh ngăn ngừa được bệnh gout.

Sữa ít béo hoặc sữa tách kem

Sữa ít béo hoặc sữa tách kem là một thức uống được khuyên dùng cho người bị bệnh cơ xương khớp nói chung và bệnh gút nói riêng. Thành phần dinh dưỡng bên trong sữa tách kem, sữa ít béo nổi bật là hàm lượng vitamin D cao, hàm lượng protein cao và giàu canxi. Trong đó, vitamin D là chất hỗ trợ tổng hợp canxi, góp phần làm giúp xương chắc khỏe, cải thiện và duy trì chức năng xương, phù hợp với người bệnh gout.

Một lợi ích khác mà sữa tách kem, sữa ít béo đem lại cho người bệnh gout là hỗ trợ giảm hàm lượng acid uric trong máu nhờ vào protein.

Trà xanh

Trà xanh có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp cơ thể chống viêm sưng do gout gây ra. Hơn nữa, trà xanh cũng có khả năng làm giảm acid uric. Dù theo nghiên cứu, lượng acid uric được giảm do tác dụng của trà xanh không quá nhiều, nhưng việc uống trà xanh mỗi ngày kết hợp với điều trị theo chỉ định của bác sĩ, cũng như ăn theo chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp đẩy nhanh quá trình lành bệnh gút.

Trà xanh được biết là một loại thực phẩm đa nhiệm, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng như ngăn ngừa huyết áp thay đổi, thư giãn mạch máu, duy trì sức khỏe răng lợi ở mức ổn định và chống căng thẳng bằng với thành phần thiamine.

Do vậy, không chỉ người bệnh gout nên uống trà xanh trông quá trình điều trị bệnh mà người khỏe mạnh cũng nên sử dụng trà xanh mỗi ngày để duy trì sức khỏe.