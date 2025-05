Uống nước lá tía tô với gừng có tác dụng gì?

Công dụng của lá tía tô

Theo y học cổ truyền lá tía tô có tính cay, ấm, đi vào kinh phế, kinh tỳ. Lá tía tô không chỉ có tác dụng xua tan gió lạnh mà còn có tác dụng bổ khí, giảm đầy bụng. Chúng thường được dùng để chữa cảm lạnh do phong hàn, tỳ vị ứ trệ, tức ngực và nôn mửa. Chúng cũng có thể được sử dụng cho những người bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy do ngộ độc cá và cua.

Công dụng của gừng

Gừng là một loại gia vị có thể được dùng làm thuốc. Gừng có tính cay, hơi ấm. Đi vào kinh phế, tỳ và vị. Có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, làm ấm bụng, cầm nôn (chữa chứng nôn do lạnh bụng bằng cách làm ấm tỳ vị), làm giảm các triệu chứng bên ngoài, tán hàn (loại bỏ tà hàn trên bề mặt da). Gừng được người xưa sử dụng để điều trị các triệu chứng như cảm lạnh, nôn mửa do cảm lạnh, ho đờm do cảm lạnh, v.v.

Kết hợp gừng với tía tô có tác dụng gì?

Tía tô là 'thuốc hạ sốt' từ thiên nhiên có tác dụng làm giảm các triệu chứng bên ngoài, tán hàn, thông khí, điều hòa trung thất, giải độc. Dùng cho các chứng khí hư hàn, phong hàn ngoại sinh, tỳ vị bất hòa, nôn mửa, khí hư hắc và ngộ độc thực phẩm. Gừng là một loại gia vị và cũng có thể dùng làm thuốc. Nó có thể được sử dụng làm thuốc và thực phẩm. Có tác dụng làm ấm dạ dày, trừ hàn, làm ấm bụng, cầm nôn, kích thích ra mồ hôi, làm giảm các triệu chứng bên ngoài. Có thể dùng chữa nôn mửa, cảm cúm do phong, ho, đồng thời có thể chữa ngộ độc thực phẩm. Nói chung là tía tô có tính cay, tính ấm, còn gừng có tác dụng thanh nhiệt. Đun sôi hai thứ với nhau và uống nước có nhiều lợi ích cho cơ thể như bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, có tác dụng giải độc và làm đẹp.

Lá tía tô kết hợp với gừng có tác dụng chữa một số bệnh.

Các bài thuốc kết hợp giữa là tía tô và gừng

Giải cảm lạnh: Tía tô kết hợp với gừng thái lát và hành lá, các vị thuốc này đều có tác dụng thanh nhiệt, giải gió. Hành lá có tác dụng kích thích ra mồ hôi, làm giảm các triệu chứng bên ngoài, bổ dương, có tác dụng lợi tiểu. Sự kết hợp này được dùng để điều trị chứng đau đầu , nghẹt mũi và nghẹt mũi do cảm lạnh. Nó cũng được dùng để điều trị vết cắn và sưng tấy. Gừng có tính cay, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, trừ hàn, xua tan các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng ớn lạnh và thiếu mồ hôi do cảm lạnh, cũng như chứng ớn lạnh, đau bụng và nôn mửa do cảm lạnh nặng.

Tía tô cũng có thể làm giảm các triệu chứng bên ngoài và xua tan cảm lạnh, và cũng có thể được sử dụng để điều trị đau đầu và ho do cảm lạnh. Tía tô còn có tác dụng chữa chứng đầy bụng. Do đó, ba vị thuốc này kết hợp với nhau có tác dụng xua tan cảm lạnh, chữa đau đầu và thông mũi do cảm lạnh do phong hàn.

Cách làm: Gừng rửa sạch, thái sợi, rửa sạch lá tía tô và lá hành cho vào tách trà cùng với gừng thái sợi, pha với nước sôi, đậy nắp, ngâm trong 10 phút, thêm đường nâu và khuấy đều, uống khi còn nóng,

Trà xua tan lạnh: Khi chúng ta đi ngoài đường bị mắc mưa thì tốt nhất dùng một cốc trà tía tô, gừng và táo tàu. Trà gừng táo tàu có tác dụng làm ấm dương, trừ hàn, trừ ẩm, điều hòa tỳ vị.

Cách làm: Gừng rửa sạch, thái sợi, rửa sạch lá tía tô, táo tàu thái đôi bỏ hạt. Tất cả cho vào nồi nấu đun sôi 5p rồi đem uống.

Điều hòa khí huyết, làm dịu dạ dày: Thời tiết ngày càng lạnh, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối khi không khí lạnh dễ xâm nhập vào cơ thể hơn. Một số người lớn tuổi có thể bị đau dạ dày do dạ dày lạnh . Lúc này, tốt nhất có thể dùng lá tía tô, gừng và vỏ quýt cùng nhau đun sôi rồi uống, có thể làm giảm các triệu chứng tỳ vị chướng bụng, tức ngực, khó thở, nôn mửa.

Nguyên liệu: 15 gam gừng thái lát; Lá tía tô, vỏ quýt mỗi thứ 10 gam, có thể cho thêm đường nâu cho hợp khẩu vị.

Cách chế biến: Gừng rửa sạch, thái sợi; Rửa sạch lá tía tô, vỏ quýt thái nhỏ. Cho tất cả vào tách trà cùng với gừng thái sợi, pha với nước sôi, đậy nắp, ngâm trong 10 phút, thêm đường nâu và khuấy đều, uống khi còn nóng.

Lưu ý: Nước gừng, tía tô có tác dụng như đã nói ở trên, tuy nhiên dù chúng rất tốt cho cơ thể, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng và còn phụ thuộc vào cơ địa cũng như vị trí địa lý nơi mình đang sống. Vì vậy khi dùng bất kỳ một loại thuốc y học cổ truyền nào thì chúng ta nên phải dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Đông y và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Không nên tự ý dùng để tránh gây hại cho cơ thể.