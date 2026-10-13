Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?
GĐXH - Tuyến đường trên cao từ cầu Thanh Trì sang cầu Thăng Long mỗi ngày đêm tiếp nhận 100.000 – 120.000 lượt xe, gấp 6 đến 8 lần công suất ban đầu. Chỉ cần một cú phanh gấp hay một pha tạt đầu thiếu quan sát, cả tuyến đường sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh ùn tắc hàng cây số.
Theo thông tin từ cơ quan quản lý giao thông, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp.
Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000 - 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6 - 8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông.
Vào giờ cao điểm, khi lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn. Bên cạnh áp lực về lưu lượng, việc một số lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể cản trở dòng phương tiện, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.
Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân.
Tại những khu vực có không gian lưu thông hạn chế, phương tiện di chuyển với tốc độ không đồng đều hoặc việc chuyển làn, phanh gấp có thể gây ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.
Để phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động:
Bỏ thói quen "ôm làn trái chạy chậm": Làn trái ngoài cùng dành cho xe chạy tốc độ tối đa theo quy định. Xe tải nặng, xe đi chậm vui lòng chủ động đi vào các làn bên phải.
Không đi vào làn khẩn cấp: Giữ thông thoáng làn này cho lực lượng cứu hộ, cứu thương và các trường hợp gặp sự cố kỹ thuật khẩn cấp.
Chuyển làn dứt khoát nhưng có quan sát: Luôn xi nhan sớm, giữ cự ly an toàn, tuyệt đối không chuyển làn liên tiếp hoặc phanh gấp khi dòng xe đang đông đúc.
Kiểm tra xe và lộ trình trước khi lên cầu/đường trên cao: Tránh tình trạng chết máy giữa cầu hay lúng túng tại các nút giao lối ra.
Văn hóa nhường đường và ý thức giữ khoảng cách chính là giải pháp nhanh nhất để giải cứu Vành đai 3 khỏi những nút thắt giờ cao điểm.
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