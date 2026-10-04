Xóa làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao: Nguy cơ 'tự thắt nút cổ chai', tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long) từ lâu đã trở thành "trục xương sống" giao thông của Thủ đô.

Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của hạ tầng và phương tiện cá nhân đang biến tuyến đường này thành điểm nóng về ùn tắc giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và công việc hàng ngày của hàng triệu gia đình.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến Vành đai 3 trên cao được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị 4 làn xe, công suất đáp ứng khoảng 15.000 - 16.000 lượt xe/ngày đêm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay mỗi ngày đêm có tới 100.000 - 120.000 lượt phương tiện qua lại.

Tải trọng giao thông thực tế đang cao gấp 6 - 8 lần so với năng lực thiết kế ban đầu. Hệ quả là tình trạng ùn ứ không còn dừng lại ở hai khung giờ cao điểm (7h - 9h và 17h - 19h30) mà đã kéo dài xuyên suốt cả ngày, đặc biệt nghiêm trọng vào các ngày mưa, dịp cuối tuần hay nghỉ Lễ, Tết.

Trước đề xuất xóa làn khẩn cấp để chia Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe nhằm giảm tải, cơ quan chức năng Hà Nội nhận định phương án này không khả thi, thậm chí nguy cơ biến tuyến đường huyết mạch thành "bẫy" ùn tắc nghiêm trọng hơn mỗi khi xảy ra sự cố.

Những "điểm đen" ùn tắc kéo dài thường trực tập trung tại các nhánh lên xuống khu vực nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Big C - Trần Duy Hưng và khu vực thắt dòng qua cầu Thanh Trì.

Trước thực trạng trên, từng có đề xuất kẻ lại vạch sơn, phân tuyến đường thành 3 làn xe mỗi chiều và loại bỏ làn dừng khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông. Tuy nhiên, qua rà soát phối hợp của Sở Xây dựng, Công an TP. Hà Nội và Đại học Giao thông vận tải, phương án này đã bị đánh giá là không khả thi và vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mặt cắt ngang của Vành đai 3 trên cao rộng 10,75m. Nếu giảm tốc độ vận hành xuống 50 - 60km/h, quy chuẩn hiện hành vẫn bắt buộc mỗi làn xe rộng tối thiểu 3,5m và dải an toàn rộng 0,25m. Nếu gượng ép chia thành 3 làn, chiều rộng mỗi làn sẽ bị thu hẹp chỉ còn 3 - 3,25m, không bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các phương tiện di chuyển.

Hơn thế nữa, Vành đai 3 trên cao có đặc thù là đường độc đạo. Nếu xóa bỏ làn dừng khẩn cấp, sẽ dễ tạo "nút cổ chai" tức thì. Bởi chỉ cần một sự cố nhỏ như va chạm nhẹ, xe chết máy hay nổ lốp, phương tiện hỏng sẽ lập tức chiếm trọn một làn xe chạy, khiến dòng xe phía sau bị nghẽn tắc ngay lập tức.

Hơn nữa, tại các điểm lên xuống như Thanh Xuân, Trung Hòa hay đường dẫn cầu Thăng Long, mặt đường vốn đã bị thu hẹp còn khoảng 9m. Việc tổ chức 3 làn xe rồi đột ngột thắt lại thành 2 làn tại các vị trí này sẽ vô tình tạo ra các "nút cổ chai" nguy hiểm.

Đặc biệt, khi không còn làn khẩn cấp, các lực lượng chức năng như xe chữa cháy, xe cứu thương hay xe cứu hộ sẽ mất đi không gian tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố, gia tăng nguy cơ rủi ro về người và tài sản.

Để hạ nhiệt căng thẳng trước mắt, thành phố Hà Nội đang linh hoạt áp dụng một số biện pháp như: điều chỉnh vạch sơn liền thành vạch đứt tại các lối lên/xuống;

Cho phép phương tiện tạm thời linh hoạt sử dụng làn khẩn cấp trong các giờ cao điểm ùn tắc, kết hợp phân luồng lại giao thông tại các nút giao bên dưới cầu.

Về định hướng lâu dài, ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến Vành đai 4, Vành đai 3,5 cùng chuỗi cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát). Việc mở rộng mạng lưới hạ tầng này sẽ giúp chia sẻ, phân bổ lại dòng xe liên tỉnh không phải đi qua trung tâm.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu đưa vào vận hành hệ thống biển báo điện tử thông minh (VMS) trên toàn tuyến để cảnh báo sớm tình trạng ùn tắc từ xa, giúp người dân chủ động thay đổi lộ trình phù hợp, giảm bớt áp lực giao thông cho tuyến đường huyết mạch này.