Tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa nấm mốc

Theo VTC News, tủ lạnh là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển do độ ẩm cao và sự có mặt của thực phẩm các loại. Axit citric trong chanh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc.

Để tăng cường khả năng diệt khuẩn, bạn có thể kết hợp chanh với các nguyên liệu khác như muối và baking soda. Ví dụ, bạn có thể cắt một lát chanh dày, rắc 1-2 thìa muối và 2-3 thìa baking soda lên trên, sau đó đặt vào tủ lạnh. Hỗn hợp này sẽ giúp làm sạch và tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả hơn.

Làm sạch hiệu quả

Thông tin trên VOV, để làm sạch tủ lạnh bằng chanh, bạn có thể vắt nước cốt chanh vào tủ đã rút điện, lấy khăn mềm lau kỹ bề mặt bên trong tủ, các vết bẩn sẽ biến mất nhanh chóng. Sau khi lau bằng nước cốt chanh, nên dùng khăn ướt lau lại để loại bỏ axit còn sót, tránh gây ăn mòn bề mặt tủ lạnh.

Axit citric trong chanh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc.

Ngoài ra, bạn có thể hòa nước cốt chanh với nước ấm và thêm vào đó một ít muối ăn. Cho hỗn hợp vào trong bình xịt rồi lắc đều. Xịt hỗn hợp nước chanh vào những ngóc ngách của tủ lạnh và dùng khăn khô để lau sạch.

Lưu ý: Nên dùng loại chanh không hạt. Còn nếu chanh có hạt thì khi vắt nước cốt, bạn phải loại bỏ hết hạt rồi mới cho vào bình xịt. Sau khi xịt dung dịch vào tủ lạnh, nên dùng khăn khô để lau lại ngay vì axit để lâu sẽ ăn mòn tủ.

Giúp giảm mùi khó chịu trong tủ lạnh

Chanh có thể khử mùi tự nhiên vô cùng hiệu quả. Chanh có mùi thơm từ tinh dầu, dễ chịu nhờ các hợp chất tạo hương có trong quả và phần vỏ. Khi đặt một chén nhỏ nước cốt chanh trong tủ lạnh, hương chanh có thể giúp át bớt một phần mùi thực phẩm, khiến không gian bên trong tủ dễ chịu hơn.

Nhất là tủ chứa nhiều thực phẩm có chứa tỏi, hành, cá… thường có mùi hôi khó chịu, chanh có thể hỗ trợ khử mùi cực tốt.

Chanh có thể khử mùi tự nhiên vô cùng hiệu quả.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng nước cốt chanh chủ yếu giúp tạo hương thơm và che lấp một phần mùi, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguồn gây mùi hay tiêu diệt vi khuẩn trong tủ lạnh.

Một số mẹo khử mùi khi vệ sinh tủ lạnh

Sau khi làm sạch tủ lạnh, nếu muốn loại bỏ mùi hôi, bạn có thể áp dụng những cách đơn giản sau:

Dùng vỏ cam hoặc quýt rửa sạch, lau khô rồi đặt vào các góc trong tủ lạnh. Bạn có thể duy trì thường xuyên cách này để giữ cho tủ luôn thơm tho. Tinh dầu tự nhiên trong vỏ cam, quýt có khả năng khử mùi hiệu quả và thường phát huy tác dụng rõ rệt sau khoảng 2–3 ngày.

Ngoài ra, có thể tận dụng bã cà phê trộn cùng baking soda, sau đó đặt hỗn hợp vào trong tủ lạnh. Sự kết hợp này giúp hấp thụ và loại bỏ các mùi khó chịu tích tụ lâu ngày, mang lại không gian sạch và dễ chịu hơn bên trong tủ.

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