Phòng khách nhà giàu chuộng nhất 4 cây cảnh này vừa trấn giữ của cải lại tốt cho sức khỏe

Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc là cây nhiệt đới với dáng cây mảnh trông rất thanh lịch, lá xanh mướt, tán khá dày. Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây không chỉ giúp không gian sống thêm tươi mới mà còn mang ý nghĩa may mắn, tạo cảm giác tích cực cho gia chủ trong phong thủy.

Dáng cây hạnh phúc rất đa dạng cho bạn lựa chọn để phù hợp với sở thích cá nhân và phong cách trang trí của ngôi nhà.

Những người yêu thích phong cách tối giản có thể chọn cây hạnh phúc nguyên bản với thân cây mảnh mai mang vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát. Loại cây này đặc biệt phù hợp để đặt trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ.

Còn đối với những gia đình có phong cách trang trí cao cấp thì nên chọn cây đã được cắt tỉa với thân cây to, tán lá gọn gàng. Loại cây này mang lại cảm giác sang trọng, đặc biệt thích hợp đặt trong phòng khách.

Dáng cây hạnh phúc rất đa dạng cho bạn lựa chọn để phù hợp với sở thích cá nhân và phong cách trang trí của ngôi nhà.

Trồng một chậu cây hạnh phúc trong phòng khách không chỉ tạo điểm nhấn mà trong quá trình sinh trưởng, cây còn thanh lọc không khí giúp không gian trong lành, dễ chịu hơn, mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ.

Cây hạnh phúc ưa ánh sáng đầy đủ, nên đặt cây gần cửa sổ có ánh sáng tốt hoặc trong nhà nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển là từ 20-28°C, vào mùa đông cần giữ nhiệt độ trên 10°C để tránh cây bị hư hại do lạnh. Mặt khác, cây không chịu được ngập úng, vì vậy khi tưới nước cần tránh để nước đọng trong chậu.

Cây hoàng dương

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, cây hoàng dương là cây thường xanh, lá dày đặc, cành cây mềm mại, sinh trưởng chậm nhưng gỗ quý và thơm. Người xưa quan niệm: "Hoàng dương trong nhà, trụ cột của nhiều thế hệ" và "trù phú, cát tường".

Trong phong thủy, hoàng dương giúp giữ nhà, trấn trạch, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình. Cây cũng thanh lọc không khí, hấp thụ năng lượng tiêu cực, trở thành lá bùa hộ mệnh mang lại may mắn.

Người xưa quan niệm: "Hoàng dương trong nhà, trụ cột của nhiều thế hệ" và "trù phú, cát tường".

Hoàng dương có thể trồng trong sân, chậu hoặc tạo bonsai để phòng khách, nhưng cần cắt tỉa thường xuyên để duy trì hình dáng, lưu thông không khí và kích thích sự phát triển khỏe mạnh.

Cây thiết mộc lan

Thông tin trên VTC News, cây thiết mộc lan là loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách được nhiều người yêu thích. Cây có lá màu xanh, có sọc trắng ở giữa.

Hoa của cây khi nở màu trắng hoặc vàng nhạt, có mùi thơm ngào ngạt. Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Cây ngọc bích

Ngọc bích, còn gọi là ngọc ngân, là cây bụi có lá tròn, bóng mượt như ngọc. Cây gợi cảm giác thanh lịch, quý phái, vừa trang trí vừa thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc và giải phóng oxy.

Người xưa tin rằng cây ngọc bích mang lại phú quý, may mắn, sức khỏe và trường thọ. Cây có tuổi thọ cao, sống dễ dàng từ vài chục năm đến hơn 100 năm. Ngọc bích dễ thích nghi, ít sâu bệnh, chăm sóc đơn giản nhưng cần chú ý không tưới quá nhiều nước và tránh bón phân quá đậm.

Cây gợi cảm giác thanh lịch, quý phái, vừa trang trí vừa thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc và giải phóng oxy.

Cách bố trí cây phong thủy trong phòng khách

Bố trí cây phong thủy trong phòng khách phù hợp với bố cục tổng thể sẽ mang đến không gian sống hài hoà và có ích cho sức khoẻ. Thông thường, cây phong thủy trong phòng khách được bố trí như sau:

Góc phòng là nơi ít người qua lại và thường hay trống trãi nhất nên ưu tiên đặt một chậu cây xanh lớn ở vị trí này.

Đặt hai chậu cây ngay sát sau cánh cửa chính sẽ chặn được luồng năng lượng xấu đi vào nhà giúp thanh lọc không khí. Vì đây là cửa chính nên lưu ý bố trí vị trí đặt cây để có thể lưu thông dễ dàng. Một chậu cây trên bàn trà để không gian tiếp khách thêm sang trọng, thanh lịch;

Cuối cùng là một hoặc hai chậu cây nhỏ trên kệ tivi để làm điểm nhấn tinh tế và có tác dụng hút những tia bứt xạ phát ra từ tivi, máy tính và các thiết bị điện tử khác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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