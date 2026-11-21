Cây thường xuân có gân xanh

Theo VTC News, cây thường xuân có gân xanh tuộc họ cây leo, thường xuân gân xanh rất bền, luôn xanh tốt và mang đến cho chúng ta cảm giác như được ở ngoài trời.

Nhưng nó lại thu hút một số loài côn trùng gây hại, ì vậy nạn cần suy nghĩ lại về ý định trồng nó trong nhà. Loài côn trùng mà cây thường xuân gân xanh hay "gọi" đến là bọ cạp, vốn thích ẩn náu ở những nơi tối tăm, ẩm ướt.

Nếu bạn có cây thường xuân gân xanh leo bên hông nhà, đặc biệt là gần cửa sổ, hãy đảm bảo rằng cửa luôn đóng và cây được cắt tỉa cẩn thận.

Cây hoa ly lửa

Cây ly lửa hay còn gọi là huệ lồng đèn, thường thu hút ánh nhìn bởi những cánh hoa uốn lượn rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy.

Tất cả các bộ phận của cây này, đặc biệt là phần củ dưới đất, đều chứa hàm lượng lớn chất Colchicine.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp kiêu sa ấy, đây là một trong những loại cây có độc không nên trồng trong nhà. Tất cả các bộ phận của cây, đặc biệt là phần củ dưới đất, đều chứa hàm lượng lớn chất Colchicine.

Cây trúc đào

Cây trúc đào phát triển tốt với khí hậu nhiệt đới, ấm áp, cũng có thể chịu hạn hoặc sương giá tốt. Hoa trúc đào có dáng đẹp sặc sỡ, nhiều màu sắc như trắng, hồng nhạt, hồng đậm hoặc hơi đỏ cam, đỏ tía, hoa đơn hoặc hoa kép.

Trong đó, loại có hoa màu hồng là phổ biến nhất. Hoa có mùi thơm nhẹ. Cũng chính vì những lý do nói trên mà trúc đào là cây rất được ưa chuộng để chọn trồng làm cảnh.

Cây ngô đồng cảnh

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, cây ngô đồng cảnh (thường gọi là ngô đồng lùn) thu hút người chơi cây bởi hình dáng củ độc đáo và những chùm hoa đỏ rực rỡ quanh năm.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thú vị đó lại là mối nguy hại đối với trẻ nhỏ và thú cưng. Trong hạt và nhựa của loại cây này có chứa Curcin – một chất cực độc đối với hệ tiêu hóa và gan.

Nếu không may trẻ em hái quả và nuốt phải hạt ngô đồng, các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết tiêu hóa sẽ xuất hiện rất nhanh.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thú vị đó lại là mối nguy hại đối với trẻ nhỏ và thú cưng. Trong hạt và nhựa của loại cây này có chứa Curcin – một chất cực độc đối với hệ tiêu hóa và gan.

Vì tính chất nguy hiểm này, giới chuyên gia cây cảnh và y tế thường khuyến cáo đây là nhóm cây cảnh có độc không an toàn để trang trí nội thất. Thay vì đặt trong nhà, bạn nên trồng chúng ở những vị trí cao, thoáng đãng hoặc ngoài sân vườn để tránh xa tầm tay trẻ nhỏ.

Cây tầm gửi

Cây tầm gửi là biểu tượng của tình yêu và sự vui vẻ, trừ khi bạn vô tình ăn phải quả của nó. Tình trạng ngộ độc cây tầm gửi có thể dẫn đến viêm dạ dày - ruột, kèm theo tiêu chảy, chuột rút, buồn nôn, nôn mửa và sốt. Nếu có trồng loại cây này, bạn nên treo nó lên cao ở xa tầm với của bất cứ ai.

Hoa mẫu đơn

Những bông hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân là kiệt tác tinh tế của thiên nhiên với vẻ đẹp khó cưỡng. Tuy nhiên, nếu định mua mẫu đơn tươi để trang trí phòng khách hay bàn ăn, có lẽ bạn nên lựa chọn bó hoa giả.

Bởi những bông mẫu đơn rực rỡ này không chỉ thu hút sự chú ý của chúng ta mà còn "mời gọi" cả những loài côn trùng không mong muốn, chẳng hạn như kiến.

Những bông hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân là kiệt tác tinh tế của thiên nhiên với vẻ đẹp khó cưỡng

Cây môn kiểng

Môn kiểng sở hữu những bộ lá có màu sắc bắt mắt và hình dáng độc đáo, dễ gây ấn tượng với những người yêu thích cây lá màu.

Tuy nhiên, đây lại là một trong những cây cảnh kiêng kỵ khi trồng trong nhà mà bạn cần đặc biệt lưu ý. Theo quan niệm phong thủy, cây môn kiểng thuộc dòng thực vật mang tính Âm cực kỳ mạnh

Không gian nhà ở vốn cần sự ấm áp và dương khí để nuôi dưỡng con người, việc trồng quá nhiều cây môn kiểng sẽ khiến không gian trở nên lạnh lẽo, âm thịnh dương suy.

Hơn nữa, lá cây môn kiểng thường héo úa rất nhanh nếu không đủ độ ẩm, mà sự héo úa trong nhà chính là biểu hiện của sự suy kiệt năng lượng, khiến dòng tài lộc bị trì trệ, hoàn toàn không tốt cho vượng khí của gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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