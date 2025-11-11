Mới nhất
Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Thứ ba, 20:00 11/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Mai Davika - cô dâu tháng 11 gây thương nhớ với sắc vóc không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sexy. Mới đây, người đẹp làm đám cưới ở tuổi 33 khiến khán giả rất quan tâm.

Hồ Ngọc Hà lộng lẫy ở trời Âu khi đọ sắc cùng Thư Kỳ, Mai DavikaHồ Ngọc Hà lộng lẫy ở trời Âu khi đọ sắc cùng Thư Kỳ, Mai Davika

GĐXH - Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc xinh đẹp với đầm dạ hội gợi cảm tại bữa tiệc ở trời Âu. Điều khiến khán giả chú ý là sắc vóc của nữ ca sĩ không thua kém các minh tinh như Thư Kỳ hay Mai Davika.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 2.

Mai Davika - ma nữ trong phim "Tình người duyên ma" mới đây đã có một đám cưới bên chồng là tài tử Ter Chantavit. Cặp đôi nên duyên từ chính bộ phim này và giữ được tình cảm đẹp trong nhiều năm qua.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 3.

Vì đám cưới kín nên hình ảnh hôn lễ của Mai Davika và chồng rất hiếm. Cặp đôi chỉ muốn giữ không gian riêng tư bình yên cho mình.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 4.

Trước khi là cô dâu tháng 11 lộng lẫy xinh đẹp, "ma nữ" Mai Davika đã là ngọc nữ xinh đẹp trong làng giải trí Thái Lan.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 5.

Bông hồng lai Thái Lan vẫn hút hồn bao người bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút với những đường nét mềm mại và làn da không tì vết

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 6.

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1,73 m, vóc dáng mảnh mai, thanh thoát nên khi diện đồ, cô toát lên sự sang chảnh và đẳng cấp.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 7.

Có sắc vóc chuẩn đẹp nên Mai Davika không ngại khoe vẻ đẹp sexy, gợi cảm khiến người xem khó cưỡng.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 8.

Đặc biệt, người đẹp thường khoe vòng eo thon gọn, sexy của mình.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 9.

Mỗi lần khoe eo thon trên Instagram, "ma nữ" làng phim Thái đều nhận được lượt tương tác lớn.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika - Ảnh 10.

Ở tuổi 33, Mai Davika có được nhan sắc xinh đẹp cùng đời tư bình yên bên chồng là tài tử màn ảnh.

Ảnh: Instagram nhân vật

Mai Davika tiết lộ lý do gầy trơ xươngMai Davika tiết lộ lý do gầy trơ xương

Diễn viên Thái Lan Mai Davika nói cô không muốn cơ thể gầy gò nhưng do quá nhập tâm vào vai diễn trong phim mới nên ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đỗ Quyên
Top