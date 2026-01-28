Mới nhất
Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

Thứ tư, 06:50 28/01/2026 | Thời trang

Dưới đây là những bản phối trang phục nổi bật cùng áo khoác màu kem.

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 1.

Áo khoác màu kem + Khăn choàng tua rua + Váy midi + Găng tay da + Giày bệt. Ảnh: @christietyler

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 2.

Áo khoác màu kem + Áo phông trắng + Quần jeans + Giày thể thao. Ảnh: @lovisabarkman

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 3.

Áo khoác màu kem + Áo cổ lọ + Chân váy da + Mũ hộp + Giày bốt. Ảnh: @nnennaechem

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 4.

Áo khoác màu kem + Áo phông trắng rộng + Quần jeans đen nhạt + Thắt lưng da + Trang sức vàng. Ảnh: @majawyh

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 5.

Áo khoác dáng dài màu kem + Quần jeans màu kem + Áo cổ lọ mỏng + Giày cao gót. Ảnh: @michellerosedrumm

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 6.

Áo khoác màu kem + Áo len cổ lọ màu đen + Quần tây + Giày lười da. Ảnh: @nlmarilyn

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 7.

Áo khoác màu kem + Khăn choàng cổ có mũ màu kem + Quần jeans + Giày búp bê. Ảnh: @mobinapeiman

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 8.

Áo khoác màu kem + Áo cổ lọ dày dặn màu kem + Quần jeans màu kem + Giày búp bê. Ảnh: @rikkekrefting

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 9.

Áo khoác màu kem + Áo cổ lọ + Quần jeans + Giày bốt cổ thấp mũi nhọn. Ảnh: @nnennaechem

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem - Ảnh 10.

Áo khoác màu kem + Áo cổ lọ dày dặn màu kem + Chân váy ren + Giày cao gót. Ảnh: @thecarolinelin

