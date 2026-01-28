Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

1 tuần trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.