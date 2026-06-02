Nhiều người bắt đầu đổi vận sau khi cắt bớt 4 mối quan hệ độc hại này

Khi còn trẻ, nhiều người luôn nghĩ rằng càng nhẫn nhịn, càng sống hòa nhã thì càng dễ được yêu quý. Nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, có những mối quan hệ càng cố giữ, cuộc sống càng mệt.

Có người âm thầm bào mòn sự tự tin của bạn. Có người quen lấy sự tử tế của bạn làm điều hiển nhiên. Cũng có người khiến bạn ngày nào cũng chìm trong tiêu cực mà không hề nhận ra.

Đến một giai đoạn nào đó, điều quan trọng không còn là cố làm vừa lòng tất cả, mà là học cách bảo vệ năng lượng và cảm xúc của chính mình. Nhiều khi, cuộc sống bắt đầu tốt lên không phải vì bạn gặp thêm ai, mà vì bạn dám tránh xa đúng người.

4 kiểu người cần tránh để mối quan hệ của bạn luôn hanh thông hơn trong năm 2026

1. Người luôn phủ nhận và dìm bạn xuống

Xung quanh chúng ta luôn có kiểu người như vậy.

Khi bạn cố gắng kiếm được tiền, họ nói bạn chỉ gặp may.

Khi bạn chăm chút ngoại hình hơn, họ mỉa mai rằng “đúng là có tiền nên khác”.

Khi bạn bắt đầu nghiêm túc với công việc, họ bảo bạn thực dụng, ham thành tích.

Thậm chí, đến lúc bạn biết đặt ranh giới cho bản thân, họ lại quay sang nói rằng bạn “thay đổi rồi”.

Thoạt nhìn, những lời ấy có vẻ chỉ là vài câu nói bâng quơ. Nhưng nếu ở cạnh đủ lâu, bạn sẽ dần mất tự tin, luôn nghi ngờ chính mình và cảm thấy bản thân làm gì cũng sai.

Điều đáng sợ nhất là nhiều người núp dưới danh nghĩa “tôi góp ý vì muốn tốt cho bạn”. Nhưng thực tế, họ không thật sự muốn bạn tốt lên. Bởi khi bạn tiến xa hơn, điều đó vô tình khiến họ cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.

Những mối quan hệ kiểu này đặc biệt dễ gặp trong môi trường quen thuộc như người thân, bạn cũ hay đồng nghiệp lâu năm.

Một người bắt đầu trưởng thành thật sự thường là khi họ dám rời khỏi những nơi liên tục khiến mình thấy bản thân “không đủ tốt”.

2. Người thích lợi dụng lòng tốt của bạn

Có một kiểu người chỉ xuất hiện khi cần giúp đỡ.

Họ nhờ vả liên tục, vay tiền rồi quên trả, đẩy việc cho bạn, xem thời gian và công sức của bạn như điều hiển nhiên.

Lúc bạn giúp thì họ vui vẻ. Nhưng chỉ cần từ chối một lần, họ lập tức khó chịu, trách bạn sống ích kỷ hoặc “không còn như trước”.

Nhiều người sống quá tử tế nên không nhận ra mình đang bị tiêu hao từng chút một. Bạn ngại từ chối, sợ mất lòng, sợ bị đánh giá. Kết quả là càng sống càng mệt, lúc nào bạn cũng cảm thấy cạn năng lượng nhưng không hiểu vì sao.

Thực tế, những người càng không có ranh giới cá nhân lại càng dễ bị xem là “người dễ bắt nạt”.

Lòng tốt là điều đáng quý, nhưng nếu không có giới hạn, nó rất dễ biến thành sự hy sinh quá mức. Đôi khi, biết nói “không” đúng lúc mới là cách bảo vệ chính mình.

3. Người luôn mang năng lượng tiêu cực

Có những người không làm gì quá tệ, nhưng chỉ cần ở cạnh họ lâu là bạn bắt đầu thấy cuộc sống nặng nề hơn. Họ ngày nào cũng than phiền.

Công việc thì “không còn hy vọng”. Cuộc sống thì “toàn bất công”. Người khác thành công thì họ cho rằng chắc chắn có “quan hệ” hoặc “ăn may”.

Ngoài ra còn có kiểu người nghiện drama, thích kể chuyện tiêu cực, lúc nào cũng chìm trong tin xấu, thị phi và bi quan.

Điều nguy hiểm là cảm xúc tiêu cực có khả năng lây lan rất mạnh. Nếu tiếp xúc lâu dài, bạn sẽ dần mất động lực, đầu óc trở nên uể oải, làm gì cũng thấy mệt và không còn hứng thú với cuộc sống.

Nhiều người sau khi thay đổi môi trường sống hoặc đổi nhóm bạn mới, tinh thần tốt lên thấy rõ. Không hẳn vì cuộc đời bỗng dễ dàng hơn, mà vì họ không còn phải ngâm mình trong những nguồn năng lượng độc hại mỗi ngày.

4. Người luôn muốn kiểm soát cuộc sống của bạn

Có những mối quan hệ nhìn rất thân thiết, nhưng thực chất lại dựa trên sự kiểm soát.

Họ muốn bạn nghe lời, sống theo cách họ muốn và luôn cảm thấy có quyền quyết định thay bạn. Khi bạn bắt đầu có chính kiến, biết phản biện hoặc từ chối, mâu thuẫn lập tức xuất hiện.

Nhiều người trưởng thành rồi mới nhận ra: không phải mối quan hệ nào gần gũi cũng thật sự lành mạnh.

Có người chỉ thích phiên bản “ngoan ngoãn”, dễ kiểm soát của bạn. Một khi bạn thay đổi, họ sẽ khó chịu vì không còn thao túng được nữa.

Thực ra, việc dần xa cách một vài mối quan hệ cũ khi trưởng thành là điều rất bình thường.

Bởi con người thay đổi, nhận thức thay đổi và những môi trường không còn phù hợp cũng tự nhiên bị đào thải.

Cuộc sống nhẹ nhõm hơn khi biết “dọn dẹp” các mối quan hệ

Nhiều người dành cả đời để tìm cơ hội, tìm quý nhân hay mong gặp đúng người giúp mình đổi đời.

Nhưng đôi khi, bước ngoặt lớn nhất lại đến từ việc dám tránh xa những người liên tục làm mình tổn thương và kiệt sức.

Khi không còn phải gồng mình chịu đựng những mối quan hệ độc hại, bạn sẽ nhận ra:

Mình ngủ ngon hơn.

Tinh thần ổn định hơn.

Đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Và quan trọng nhất, bạn bắt đầu có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của chính mình.

Trưởng thành không phải là cố giữ tất cả các mối quan hệ.

Mà là hiểu rằng có những người càng rời xa sớm, cuộc đời càng dễ thở hơn.