Về già mới thấm: Gia đình chỉ có 1 con trai, con dâu dù tốt đến đâu cũng đừng vội giao 5 thứ này
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ chỉ có một con trai thường nghĩ rằng gia đình không cần quá rạch ròi, sẵn sàng trao hết tài sản, thời gian và công sức cho con cái.
Nhiều người bước vào tuổi già mới nhận ra một điều: yêu thương con cái là chuyện nên làm, nhưng trao hết mọi thứ cho con cái lại chưa chắc là lựa chọn khôn ngoan. Đặc biệt với những gia đình chỉ có một con trai, cha mẹ thường mang tâm lý "trước sau gì cũng để lại cho con", từ đó sẵn sàng hy sinh gần như tất cả. Họ chuyển nhà cho con ở, giao tiền tiết kiệm cho con quản lý, dành toàn bộ thời gian chăm cháu và dần đánh mất cuộc sống riêng của mình.
Thực tế, dù con dâu có hiếu thảo, gia đình hiện tại có hòa thuận đến đâu, người cao tuổi vẫn cần giữ lại một số điều quan trọng để bảo đảm sự chủ động và phẩm giá cho tuổi già.
5 điều người già nên giữ lại dù con trai, con dâu hiếu thảo đến đâu
1. Giữ lại nơi ở của mình, đừng vội sang tên nhà cửa
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng căn nhà sớm muộn cũng thuộc về con nên quyết định sang tên từ sớm hoặc chuyển hẳn đến sống cùng con cháu.
Tuy nhiên, ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là chỗ dựa cuối cùng của người già.
Khi còn sở hữu nơi ở riêng, cha mẹ có quyền lựa chọn cách sống của mình, có không gian riêng và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai.
Dù gia đình đang êm ấm, việc giữ lại quyền sở hữu nhà ở cũng là cách giúp người cao tuổi duy trì cảm giác an toàn và tự chủ trong cuộc sống.
2. Tiền tiết kiệm và lương hưu nên do mình quản lý
Không ít người cao tuổi vì thương con nên sẵn sàng đưa toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc lương hưu để hỗ trợ con cái mua nhà, kinh doanh hoặc chi tiêu sinh hoạt.
Sự giúp đỡ là điều đáng quý, nhưng nếu trao hết nguồn tài chính của mình, người già rất dễ rơi vào thế bị động.
Tuổi tác càng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng lớn. Những khoản chi cho thuốc men, khám chữa bệnh hay sinh hoạt hàng ngày đều cần một nguồn tài chính ổn định.
Giữ lại một khoản dự phòng không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm với chính bản thân mình.
3. Đừng từ bỏ tiếng nói trong những việc quan trọng của gia đình
Nhiều cha mẹ sau khi nghỉ hưu chọn cách "không can thiệp gì nữa", giao toàn bộ quyền quyết định cho con cái.
Tôn trọng thế hệ trẻ là điều cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là tự gạt mình ra khỏi mọi quyết định quan trọng.
Những vấn đề như mua bán nhà cửa, sửa chữa lớn, kế hoạch chăm sóc cha mẹ hay các khoản chi tiêu đáng kể trong gia đình vẫn cần có sự trao đổi và lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi.
Khi hoàn toàn từ bỏ tiếng nói của mình, cha mẹ rất dễ cảm thấy bị bỏ quên và mất dần vị trí trong gia đình.
4. Quyền lựa chọn việc chăm cháu nên thuộc về chính bạn
Trong nhiều gia đình, ông bà mặc nhiên trở thành người chăm cháu toàn thời gian.
Nhiều người vì thương con nên nhận hết trách nhiệm mà không cân nhắc đến sức khỏe và mong muốn của bản thân.
Thực tế, chăm sóc trẻ nhỏ là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng. Nếu sức khỏe không còn tốt hoặc muốn dành thời gian cho cuộc sống riêng, người cao tuổi hoàn toàn có quyền từ chối hoặc giới hạn mức độ hỗ trợ.
Yêu thương con cháu không đồng nghĩa với việc hy sinh toàn bộ tuổi già của mình.
5. Đừng đánh mất các mối quan hệ và sở thích riêng
Một trong những sai lầm phổ biến nhất của nhiều người sau khi nghỉ hưu là biến con cháu thành trung tâm duy nhất của cuộc sống.
Họ dần từ bỏ bạn bè, không còn tham gia các hoạt động cộng đồng, cũng bỏ quên những sở thích từng mang lại niềm vui cho mình.
Nhưng khi con cái bận rộn với cuộc sống riêng, cháu lớn lên và ít cần đến ông bà hơn, cảm giác trống trải rất dễ xuất hiện.
Một tuổi già hạnh phúc không chỉ có gia đình mà còn cần những người bạn để trò chuyện, những thú vui để theo đuổi và một thế giới riêng để tận hưởng.
Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ sự tự chủ
Yêu thương con cái là bản năng của cha mẹ. Tuy nhiên, tình yêu thương lành mạnh không phải là trao đi tất cả, mà là biết giữ lại cho mình những điểm tựa cần thiết.
Có nơi ở riêng, có nguồn tài chính chủ động, có tiếng nói trong gia đình, có quyền lựa chọn cách sống và có đời sống tinh thần phong phú - đó mới là những điều giúp người cao tuổi sống thanh thản và tự tin.
Suy cho cùng, điều con cái mong muốn nhất cũng không phải là một người cha, người mẹ luôn hy sinh đến kiệt sức, mà là những bậc phụ huynh có thể sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc trong chính những năm tháng của mình.
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